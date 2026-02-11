أول رد من الزمالك بعد الفوز على سموحة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أعرب إبراهيم صلاح المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الأبيض على سموحة اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدرب العام عقب اللقاء:" حققنا فوزًا مهمًا أمام منافس قوي، ولاعبو الزمالك أبطال بسبب الأداء القوي لهم في لقاء اليوم، وتحقيق الفوز رغم ضغط المباريات الذي نعاني منه، وكان هدفنا مواصلة الانتصارات في الدوري".


وواصل :" سنخوض مباراة مهمة يوم السبت المقبل امام كايزر تشيفز في الكونفدرالية وهي مواجهة حاسمة ومهمة، وبعدها سنواجه سيراميكا كليوباترا في كأس مصر، رغم اعتراضنا على توقيت المباراة".


وأضاف إبراهيم صلاح:" أشكر اللاعبين على  على الأداء والفوز، وأشكر جماهير الزمالك على مساندتها الدائمة للفريق، ونتطلع لإسعاد الجماهير في المباريات المقبلة". 


واختتم المدرب العام:" حافظنا على بعض اللاعبين في لقاء اليوم مثل عمر جابر من أجل تجهيزه للقاء بطل جنوب أفريقيا المقبل في الكونفدرالية".


وفاز فريق الزمالك على نظيره سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ستاد هيئة قناة السويس في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة .

