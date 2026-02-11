خبير: أهم تحدي اقتصادي لدينا الآن هو ثقة المستثمر في استقرار السياسة الاقتصادية بمصر

أكد هاني جنينه الخبير الاقتصادي، أن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي كان يستحيل تغييرهما في الوقت الحالي لأنا في خضم عملية جراحية مع صندوق النقد الدولي.

وقال هاني جنينه في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر “ المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”: ”هناك استمرار في السياسة الاقتصادية والنقدية حتى نهاية العام الجاري".

وتابع هاني جنينه: "نحن ننتظر الانتقال الهيكلي التدريجي من دور الدولة للقطاع الخاص في كافة المشروعات وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص في كافة القطاعات".

وأكمل هاني جنينة: "أهم تحدي اقتصادي لدينا الآن هو ثقة المستثمر في استقرار السياسة الاقتصادية في مصر بعد انتهاء التعاون مع صندوق النقد الدولي".