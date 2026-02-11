قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«التعليم» عن استبعاد 31 طالبًا بسبب قصات شعر غير لائقة: «أولياء الأمور كتبوا تعهدًا بانضباط الطلاب» |فيديو
"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"
سليمان وهدان : تنفيذ أدوات رقابية من مجلس النواب على الحكومة
مكتب نتنياهو : رئيس حكومتنا ناقش الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق المفاوضات
بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري
متحدث الوزراء: إجراءات حوكمة وتطوير وإعادة هيكلة داخل الشركات المملوكة للدولة
جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟
فوائد الفلفل الحار الصحية تفوق التوقعات .. هذه أبرزها
80 يوما في الرعاية المركزة.. صاحب أول عملية زراعة جلد يكشف كواليس رحلته مع العلاج
منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب
بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا
أول رد من الزمالك بعد الفوز على سموحة
توك شو

«الحمصاني»: صندوق النقد الدولي يُشيد بجهود مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي | فيديو

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء
محمود محسن

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أنه عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لمتابعة التعاون مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري، والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية العام الحالي.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستودي اكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن الاجتماع أكد على استمرار التنسيق مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الصندوق يُثمن الجهود التي قامت بها مصر في هذا الملف، ويُواصل مُتابعة تقدّم البرنامج الاقتصادي.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تركزت المباحثات على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، ورفع مستويات الدخول، وخفض مُعدلات البطالة، مع العمل على تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أهداف الدولة خلال الفترة القادمة.

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

صورة أرشيفية

مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

انطلاق دبلومة التدريب الأفريقية A9 بمشاركة 22 مدربًا

انطلاق دبلومة التدريب الأفريقية A9 بمشاركة 22 مدربًا

المصري

تعادل إيجابي بين المصري ووادي دجلة بالدوري

مانشستر سيتي

تحت أنظار مرموش.. مانشستر سيتي يتقدم بثلاثية في الشوط الأول على فولهام

بالصور

بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

