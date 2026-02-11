«الحمصاني»: صندوق النقد الدولي يُشيد بجهود مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي | فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أنه عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لمتابعة التعاون مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري، والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية العام الحالي.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستودي اكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن الاجتماع أكد على استمرار التنسيق مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الصندوق يُثمن الجهود التي قامت بها مصر في هذا الملف، ويُواصل مُتابعة تقدّم البرنامج الاقتصادي.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تركزت المباحثات على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، ورفع مستويات الدخول، وخفض مُعدلات البطالة، مع العمل على تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أهداف الدولة خلال الفترة القادمة.