إيران: سندافع عن سيادتنا مهما كلفنا الأمر
مجنون من لا يحب الزمالك.. إعلامي يتغزل في الأبيض بعد الفوز على سموحة
من الثقيل إلى الخفيف.. مسئول بمجلس السلام يكشف خطة نزع سلاح حماس
هاني رمزي: رحيل دونجا وناصر ماهر أثر سلبًا على الزمالك.. وفرص الفوز بالدوري «محدودة»
بأسيست محمد صلاح .. ليفربول يهزم سندرلاند بهدف يتيم في البريميرليج
السفارة الأمريكية في القدس: لا خطط لافتتاح فرع قنصلي في مستوطنة "إفرات"
موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام
بيرنلي يفوز على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الإنجليزي
خبير: أهم تحدي اقتصادي لدينا الآن هو ثقة المستثمر في استقرار السياسة الاقتصادية بمصر
خالد أبوبكر: الأمن في مصر «أغلى سلعة».. وميزة لا تتكرّر في دول كبرى
عماد الدين حسين: لم يكن هناك مفاجآت كثيرة في التعديل الوزاري
عماد الدين حسين: تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية سيكون بداية إصلاح شامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

سليمان وهدان: توجيهات بزيادة الصادرات وضبط الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية

سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية لمجلس النواب
سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية لمجلس النواب
إسراء صبري

أكد سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية لمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بضرورة زيادة الصادرات وتقليل الواردات بما يسهم في خفض معدلات الدين.
 


وشدد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" على أن ضبط الأسواق وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الحكومة، إلى جانب ضمان توافر السلع وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشاد بدور منظومة التأمين الصحي الشامل، معتبرًا أنها حققت مستويات جودة مرتفعة قد تضاهي المعايير العالمية، موضحًا أن المشروع يمثل رؤية ممتدة منذ عقود، مع أهمية إشراك القطاع الخاص في دعمه وتطويره.

وأكد على ضرورة الاهتمام بأصحاب المعاشات وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مع التركيز على دعم العمالة غير المنتظمة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ومراجعته بصورة دورية، بما يضمن استفادة مختلف فئات المجتمع من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.
 

سيارات
لادا جرانتا 2020
خالد سليم وهند صبري
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
