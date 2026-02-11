سليمان وهدان: توجيهات بزيادة الصادرات وضبط الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية

أكد سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية لمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بضرورة زيادة الصادرات وتقليل الواردات بما يسهم في خفض معدلات الدين.





وشدد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" على أن ضبط الأسواق وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الحكومة، إلى جانب ضمان توافر السلع وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشاد بدور منظومة التأمين الصحي الشامل، معتبرًا أنها حققت مستويات جودة مرتفعة قد تضاهي المعايير العالمية، موضحًا أن المشروع يمثل رؤية ممتدة منذ عقود، مع أهمية إشراك القطاع الخاص في دعمه وتطويره.

وأكد على ضرورة الاهتمام بأصحاب المعاشات وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مع التركيز على دعم العمالة غير المنتظمة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ومراجعته بصورة دورية، بما يضمن استفادة مختلف فئات المجتمع من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.

