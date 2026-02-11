عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله بإعادة مباراة فريق شباب النادي لكرة القدم مواليد 2005 أمام حرس الحدود، التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي الموافق 4/2/2026، على ملعب القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري الفريق الثاني "الشباب".



ووفقًا للخطاب المرسل، تضمن تقرير حكم المباراة، قيام نادي الزمالك بحجز سيارة الإسعاف، مع التأكد من سداد مصروفات الحجز وإرفاق إيصال السداد.

وبناءً عليه، وطبقًا لما ورد بالخطاب، قررت لجنة المسابقات في جلستها رقم (28) بتاريخ 7/2/2026، إعادة المباراة المذكورة سلفًا يوم الاثنين الموافق 16/2/2026، على أن يتم تأجيل مباريات الأسبوع (21) من بطولة مواليد 2005 لتقام يوم الأحد الموافق 22/2/2026 بدلًا من يوم الاثنين 16/2/2026، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.