استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

النقل: استئناف الحركة المرورية غدًا بطريق الإقليمي من تقاطع الباجور حتى الإسكندرية الزراعي

حمادة خطاب

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة المصرية بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الطريق الدائري الإقليمي وذلك في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

 وفي إطار الجولات المستمرة التي يقوم بها الفريق مهندس  كامل الوزير - وزير النقل لمواقع العمل بالطريق الدائري الإقليمي و خلال زيارته الأخيرة يوم السبت الماضي الموافق 7/2/2026 لتفقد اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق ،حيث قام الوزير بتشكيل لجنه من المختصين بوزارتي النقل والداخلية والشركات المنفذة للمشروع للقيام بعمل معاينة والتأكيد على نهو جميع إجراءات الامن والسلامة بالقطاع المقرر فتحة امام حركة المرور.

حيث انعقدت اليوم اللجنة المشكلة من المختصين من كل من وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري والادارة العامة للمرور والشركات المنفذة للطريق الدائري الإقليمي حيث قامت اللجنة بمعاينة المسافة المقرر فتحها امام حركة المرور بدءاً من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق القناطر الخيرية/ الباجور وحتى تقاطعه مع طريق الاسكندرية الزراعي وتم التأكيد على نهو جميع الإجراءات الخاصة بأعمال تأمين سلامة المرور وأماكن التحويلات بالقطاعات الجاري استكمال اعمال التطوير ورفع الكفاءة بها وتحديد سرعة المركبات على الطريق (المركبات الملاكي: 90 كم / ساعة -  الميكروباص: 70 كم / ساعة - النقل والاتوبيس : 60 كم / ساعة ) ومتابعة الإجراءات التي تم تنفيذها لزيادة عوامل الأمن والسلامة بالطريق وخاصة في أماكن العمل الجاري تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة بها وأعمال تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية والضوئية .

وأعلنت  اللجنة في ختام جولتها بالطريق الدائري الاقليمي انه تزامنا مع قرب بداية شهر رمضان المبارك وتيسيرا على مستخدمي الطريق تقرر فتح  المسافة من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق القناطر الخيرية/ الباجور وحتى تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق   الاسكندرية الزراعي  امام حركة  المرور   ابتداء من غد الخميس الموافق 12/6/2026 الساعة السادسة صباحاً مع استمرار فتح الاتجاه الآخر من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق إسكندرية الصحراوي مع تمديد الغلق المؤقت  للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الاسكندرية الصحراوي وحتي تقاطعه مع   القناطر الخيرية/ الباجور.

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

دار الإفتاء

هل يجوز تعجيل فدية الفطر للمريض قبل رمضان؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ عويضة عثمان

كيف نشكر نعم الله في رمضان ونتجنب الإسراف؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء

ما حكم هبة ثواب الصدقة للوالدين بعد موتهما؟.. الإفتاء توضح

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

خالد سليم وهند صبري
جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

