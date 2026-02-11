النقل: استئناف الحركة المرورية غدًا بطريق الإقليمي من تقاطع الباجور حتى الإسكندرية الزراعي

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة المصرية بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الطريق الدائري الإقليمي وذلك في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

وفي إطار الجولات المستمرة التي يقوم بها الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل لمواقع العمل بالطريق الدائري الإقليمي و خلال زيارته الأخيرة يوم السبت الماضي الموافق 7/2/2026 لتفقد اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق ،حيث قام الوزير بتشكيل لجنه من المختصين بوزارتي النقل والداخلية والشركات المنفذة للمشروع للقيام بعمل معاينة والتأكيد على نهو جميع إجراءات الامن والسلامة بالقطاع المقرر فتحة امام حركة المرور.

حيث انعقدت اليوم اللجنة المشكلة من المختصين من كل من وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري والادارة العامة للمرور والشركات المنفذة للطريق الدائري الإقليمي حيث قامت اللجنة بمعاينة المسافة المقرر فتحها امام حركة المرور بدءاً من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق القناطر الخيرية/ الباجور وحتى تقاطعه مع طريق الاسكندرية الزراعي وتم التأكيد على نهو جميع الإجراءات الخاصة بأعمال تأمين سلامة المرور وأماكن التحويلات بالقطاعات الجاري استكمال اعمال التطوير ورفع الكفاءة بها وتحديد سرعة المركبات على الطريق (المركبات الملاكي: 90 كم / ساعة - الميكروباص: 70 كم / ساعة - النقل والاتوبيس : 60 كم / ساعة ) ومتابعة الإجراءات التي تم تنفيذها لزيادة عوامل الأمن والسلامة بالطريق وخاصة في أماكن العمل الجاري تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة بها وأعمال تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية والضوئية .

وأعلنت اللجنة في ختام جولتها بالطريق الدائري الاقليمي انه تزامنا مع قرب بداية شهر رمضان المبارك وتيسيرا على مستخدمي الطريق تقرر فتح المسافة من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق القناطر الخيرية/ الباجور وحتى تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الاسكندرية الزراعي امام حركة المرور ابتداء من غد الخميس الموافق 12/6/2026 الساعة السادسة صباحاً مع استمرار فتح الاتجاه الآخر من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق إسكندرية الصحراوي مع تمديد الغلق المؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الاسكندرية الصحراوي وحتي تقاطعه مع القناطر الخيرية/ الباجور.