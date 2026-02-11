قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
دم جديد في الحكومة.. أحمد موسى: كفاءات شابة تحلف اليمين أمام الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التخطيط يباشر مهام منصبه.. ويؤكد: العمل بروح الفريق وتعزيز التنسيق الحكومي

أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
آية الجارحي

 عقب حلف اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توجه الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لتولي مهام منصبه، ومتابعة ملفات عمل الوزارة والجهات التابعة لها.

وأكد الدكتور أحمد رستم حرصه على العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق المستمر مع مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع تطلعات المرحلة المقبلة.

وأعرب الدكتور أحمد رستم عن سعادته بتوليه مسئولية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أنه سيبذل كل الجهد بالتعاون مع فريق عمل الوزارة لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة، والتي تضمنت وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والمؤشرات ومحددات التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، ويكون محلاً للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة، مع إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز.

وأكد "رستم" الحرص علي العمل على إيلاء الاهتمام بتحسين الوضع الاقتصادي، مع مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.

جدير بالذكر أن المسيرة المهنية للدكتور أحمد رستم امتدت لنحو 25 عامًا من تصميم الإصلاحات الهيكلية وقيادة برامج ومشروعات ومبادرات التنمية الكبرى في الاقتصادات الصاعدة، كمل جمع في مسيرته بين الخبرة الدولية في البنك الدولي، والممارسة الحكومية المباشرة في رسم السياسات الاقتصادية وبرامج التطوير والإصلاح الاقتصادي ومتابعة تنفيذها في مصر.

وقد شغل "رستم" منصب خبير أول شئون التمويل والقطاع المالي في البنك الدولي، حيث قاد فرق عمل استراتيجية في شرق أفريقيا وجنوب آسيا، وتولى إدارة محافظ تمويلية ومشروعات تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات.

وتمثلت أبرز إنجازاته في قيادة مشروع تطوير وتمويل البنية الأساسية في إقليم الكوميسا والتي بلغت استثماراته 400 مليون دولار، فضلًا عن تأسيس أول صندوق لتمويل الاستثمار الأخضر، وصندوق الطاقة المتجددة (M300) في شرق أفريقيا باستثمارات تتجاوز 500 مليون دولار، بالإضافة إلى ابتكار وتصميم حلول تمويلية متخصصة لبرامج ومشروعات التنمية من التمويل الأخضر، التمويل الإسلامي، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى الصعيد الوطني، تولى "رستم" منصب مساعد وزير الاستثمار المصري في الفترة من 2007–2009، حيث كان أحد الكوادر الرئيسة في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المالي بمرحلتيه الأولى والثانية، كما لعب دورًا محوريًا في تأسيس هيئة الرقابة المالية، وترأس إدارة التعاون الدولي والاتصال بوحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي المصري. 
كما أشرف رستم بالتعاون مع البنك الدولي على تصميم سياسات التخارج والتمكين الاقتصادي.

وحصل "رستم" علي درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن عام 2015، ودرجة الماجستير من جامعة يورك البريطانية 2008، والبكالوريوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما تُوّجت مسيرته بالحصول على 11 جائزة تميز دولية من البنك الدولي، تقديرًا لكفاءته في تصميم برامج تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام.

التمويل الأخضر التمويل الإسلامي تنمية المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

ترشيحاتنا

الشيخ عويضة عثمان

كيف نشكر نعم الله في رمضان ونتجنب الإسراف؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء

ما حكم هبة ثواب الصدقة للوالدين بعد موتهما؟.. الإفتاء توضح

الدكتور أحمد ممدوح

أحمد ممدوح: حق الفلسطينيين لا يسقط بالتقادم.. والمقاومة حق مشروع ينضبط بالأخلاق والعهود

بالصور

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد