شعور كبير بالفخر.. السفير حسام زكي مهنئا وزيرة الثقافة بالمنصب الجديد

تقدم السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بالتهنئة للدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة، بعد أداء اليمن الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء.

وأدت الدكتورة جيهان زكي، اليوم، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، وزيرالالثقافة ضمن التشكيل الوزاري الجديد.

وكتب السفير زكي على فيسبوك، قائلا: "غمرني شعور كبير بالفخر بشقيقتي الدكتورة جيهان زكي وهي تحلف اليمين الدستورية وزيراً للثقافة".

وأضاف الأمين العام المساعد، الذي حرص على مشاركة مقطع فيديو لشقيقته تؤدي خلاله اليمين الدستورية أم الرئيس: ”شريط طويل من ذكريات الطفولة والصبا والحياة، من التنشئة ونحن صغار وفضل أبي وأمي اللا محدود علينا نحن الاشقاء الثلاثة، الى ذكريات الشباب ثم تطورات الحياة بكل ما تجلبه من خير وشر".

وتابع السفير زكي: "شريط مر أمامي في لحظات استغرقها اداء القسم، وتمتمت بدعاء في خاطري وترحمت على والدينا اللذين أؤمن إنهما يتابعانا دوما وينظران إلينا طوال الوقت".

واختتم السفير زكي: "جيهان زكي هي تجسيد حي لمقولة لكل مجتهد نصيب.. وكل من يعرفها يفهم تماما مغزي كلامي هذا، ادعو الله ان يوفقها للاداء الرفيع كما عودتنا دوماً".