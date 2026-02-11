قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو : رئيس حكومتنا ناقش الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق المفاوضات
بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري
متحدث الوزراء: إجراءات حوكمة وتطوير وإعادة هيكلة داخل الشركات المملوكة للدولة
جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟
فوائد الفلفل الحار الصحية تفوق التوقعات .. هذه أبرزها
80 يوما في الرعاية المركزة.. صاحب أول عملية زراعة جلد يكشف كواليس رحلته مع العلاج
منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب
بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا
أول رد من الزمالك بعد الفوز على سموحة
ضبط صاحب نادٍ صحي بدون ترخيص و6 آخرين في ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة
باحثة: نتنياهو يبحث عن ضوء أخضر من واشنطن لضرب إيران.. وترامب يتمسك بالدبلوماسية
مشبعتش منكم في الدنيا .. أب ينعى أبناءه الثلاثة بعد مصرعهم فى حريق بالقاهرة|شاهد
شعور كبير بالفخر.. السفير حسام زكي مهنئا وزيرة الثقافة بالمنصب الجديد

الديب أبوعلي

تقدم السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بالتهنئة للدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة، بعد أداء اليمن الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء.

وأدت الدكتورة جيهان زكي، اليوم، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، وزيرالالثقافة ضمن التشكيل الوزاري الجديد.

وكتب السفير زكي على فيسبوك، قائلا: "غمرني شعور كبير بالفخر بشقيقتي الدكتورة جيهان زكي وهي تحلف اليمين الدستورية وزيراً للثقافة".

وأضاف الأمين العام المساعد، الذي حرص على مشاركة مقطع فيديو لشقيقته تؤدي خلاله اليمين الدستورية أم الرئيس: ”شريط طويل من ذكريات الطفولة والصبا والحياة، من التنشئة ونحن صغار وفضل أبي وأمي اللا محدود علينا نحن الاشقاء الثلاثة، الى ذكريات الشباب ثم تطورات الحياة بكل ما تجلبه من خير وشر".

وتابع السفير زكي: "شريط مر أمامي في لحظات استغرقها اداء القسم، وتمتمت بدعاء في خاطري وترحمت على والدينا اللذين أؤمن إنهما يتابعانا دوما وينظران إلينا طوال الوقت".

واختتم السفير زكي: "جيهان زكي هي تجسيد حي لمقولة لكل مجتهد نصيب.. وكل من يعرفها يفهم تماما مغزي كلامي هذا، ادعو الله ان يوفقها للاداء الرفيع كما عودتنا دوماً".

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

صورة أرشيفية

مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

أسعار السجائر اليوم

محلي ومستورد..أسعار السجائر اليوم بعد الزيادة

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

