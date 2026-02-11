تعادل إيجابي بين المصري ووادي دجلة بالدوري

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث لقاء المصري البورسعيدي ووادي دجلة في اللقاء الذي جمعهما باستاد السويس في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة.

وشهد الشوط الأول سيطرة شبه كاملة للاعبى وادى دجلة الذين نجحوا في السيطرة على مجريات اللقاء.

وأضاع وادى دجلة ضربة جزاء فى الشوط الأول عن طريق الهولندي ميس كاندورب بعدما تصدى لها عصام ثروت حارس المصرى بنجاح

وأشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر فى وجه عمر الساعى لاعب المصرى .

تقدم المصري عن طريق عمر الساعي بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

وفى الدقيقة 68 استطاع دانييل ميسكيتش إحراز هدف التعادل لوادى دجلة من ضربة جزاء

بهذه النتيجة رفع المصرى البورسعيدى رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس ، بينما رفع وادى دجلة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن .



وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي :-



حراسة المرمى: عمرو شعبان.

- خط الدفاع: أحمد دحروج – شادى ماهر – سيف تقا – عمرعدلى.

- خط الوسط: محمد عبد الرحيم– محمد عبد العاطى – دانييلميسكيتش – محمود دياسطى.

- خط الهجوم: فرانك بولى – ميس كاندروب.



بينما جاء تشكيل المصري كالتالي:-



حراسة المرمى: عصام ثروت.

- خط الدفاع: عبد الوهاب نادر،مصطفى العش، خالد صبحي،عمرو سعداوي.

- خط الوسط: بونور موجيشا،عمر الساعي ، أسامة زمراوي،أحمد شرف.

- خط الهجوم: كريم بامبو - محمدالشامى.