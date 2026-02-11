حارس منزل «حازم» ضحية مطعم فيصل يبكي: راح يحل مشكلة قتــ.ـلوه | فيديو

حكى سيد، حارس عقار منزل حازم، ضحية مطعم فيصل، عن مأساة وفاته في منطقة اللبيني ، مؤكدًا أن حازم توفي أثناء محاولته فض خلاف بين أحد أقاربه وشخص يعمل في مطعم بالمنطقة.



وقال خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد2": الشاب الصغير اشتكى لحازم وقال له: 'يا حازم الناس مبهدلاني والراجل ده مضايقني في الرايحة والجاية'، حازم راح بشهامته المعروفة، تطوع بنفسه وقال: 'أنا هروح أفض الخلاف اللي بينهم وأصالحهم، وإحنا في أيام مفترجة، راحوا قتلوه.

وأضاف وهو يبكي: حازم مفيش حد زيه، والله العظيم يا ريت الدنيا كلها تبقى زيه، لو اللي زي حازم خلصوا، الدنيا مش هيبقى فيها خير خالص، كان فاتح بيته للكل وواقف جنب أي حد محتاجه، شفته قبل الوفاة بيوم، سلم عليا وسألني: 'أنت عامل إيه يا عم سيد؟' وكان دايمًا بيعمل الخير.

وتابع: "ابني رن عليا وقالي، كنت في مستشفى أم المصريين مع بنتي اللي لسه مولودة. قالي: حازم هنا وحكالي، جريت على، مش مصدق ولا مستوعب إن حازم يحصل له كده، حازم مش وش كده ولا بتاع مشاكل".





