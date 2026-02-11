طريقة عمل بديل البيتزا بالجبنة والزيتون.. سهلة وسريعة

يعد الجلاش بالجبنة والزيتون من الأكلات الشهية التي يمكن تقديمها كبديل سريع للبيتزا، خاصة أن مذاقها وشكلها مميز.

ونعرض لكم طريقة عمل الجلاش بالجبنة والزيتون والخضار من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري، مقدمة برنامج بالهنا والشفا، على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الجلاش بالجبنة والزيتون والخضار

لفة جلاش

300 جرام جبنة براميلي

300 جرام جبنة فيتا

1 و½ كوب فلفل ألوان مكعبات

1 و½ كوب طماطم مكعبات

1 و½ كوب بصل جوليان

1 و½ كوب زيتون أسود مفروم

بهارات

زيت

¼ كوب زبدة

ملح

فلفل اسود

للوجه:

كوب لبن

زبدة

طريقة عمل الجلاش بالجبنة

ادهني قاعدة البايركس بمعلقتين زبدة مذابة، ثم ضعي طبقة من الجلاش، ثم ضعي طبقة من الزبدة المذابة.

ضعي جبنة فيتا وجبنة براميلي وفلفل ألوان وطماطم وفلفل أسود مفروم وبصل جوليان، ثم ضعي طبقة من الجلاش.

قطعي الجلاش إلى قطع

توضع بهارات في اللبن مع ملح وفلفل أسود، ويُقلَّب ثم يسقى الجلاش بالخليط.

ادهني وجه الجلاش بقليل من الزبدة المذابة، وضعي البايركس في الفرن واتركيه حتى تمام الطهي، ثم قدميه باردا,