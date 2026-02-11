قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"
سليمان وهدان : تنفيذ أدوات رقابية من مجلس النواب على الحكومة
مكتب نتنياهو : رئيس حكومتنا ناقش الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق المفاوضات
بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري
متحدث الوزراء: إجراءات حوكمة وتطوير وإعادة هيكلة داخل الشركات المملوكة للدولة
جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟
فوائد الفلفل الحار الصحية تفوق التوقعات .. هذه أبرزها
80 يوما في الرعاية المركزة.. صاحب أول عملية زراعة جلد يكشف كواليس رحلته مع العلاج
منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب
بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا
أول رد من الزمالك بعد الفوز على سموحة
ضبط صاحب نادٍ صحي بدون ترخيص و6 آخرين في ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة
مرأة ومنوعات

عشبة غير متوقعة تقوي المناعة وتحمي العظام وتسكن الألم

المناعة
المناعة
اسماء محمد

يعد القرنفل من اغلى الاعشاب بالمواد الطبيعية الخارقة التى تساعد في حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض وتعالج الالتهابات وتسكن الألم.

إليك بعض أهم فوائد تناول القرنفل وذلك وفقا لما جاء في موقع
medkart
يحسن الهضم
يحفز القرنفل إنتاج الإنزيمات الهاضمة، مما يقلل من مشاكل مثل الانتفاخ والغازات والإمساك كما أنه يساعد على مكافحة الغثيان وتحسين صحة الأمعاء.

يعزز المناعة


يحتوي القرنفل على مضادات الأكسدة، مما يساعد على مكافحة الجذور الحرة، وتقليل الإجهاد التأكسدي، وتقوية جهاز المناعة ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم على الوقاية من العدوى والأمراض.

يعزز صحة الفم


يتمتع القرنفل بخصائص مضادة للبكتيريا تُحارب بكتيريا الفم، وتُقلل من رائحة الفم الكريهة، وتمنع التهابات اللثة كما يُمكن أن يُخفف مضغ القرنفل من آلام الأسنان.

ينظم نسبة السكر في الدم


يُحسّن القرنفل حساسية الأنسولين، وهو مفيد لمرضى السكري أو لمن يرغبون في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم .

صحة الكبد
يعمل القرنفل على إزالة السموم من الكبد، وتقليل الالتهاب، وبالتالي تحسين وظائف الكبد

صحة العظام


القرنفل غني بالمنجنيز ويساعد في زيادة قوة العظام، وبالتالي يزيد من كثافتها ويقلل من فرص الإصابة بالكسور

يقلل الالتهاب

الأوجينول هو مستخلص في القرنفل له تأثيرات مضادة للالتهابات، مما يعالج آلام المفاصل وأعراض التهاب المفاصل وأي مرض التهابي

يحسن صحة الجهاز التنفسي
يعمل القرنفل كمقشع؛ فهو يزيل المخاط ويخفف من مشاكل الجهاز التنفسي مثل السعال ونزلات البرد.

يمكنك إضافة القرنفل إلى نظامك الغذائي باعتدال لتحسين صحتك وعافيتك.

