محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه أمام سندرلاند، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الـ 26 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري محمد صلاح في قيادة خط هجوم الريدز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، روبيرتسون وإيندو.

خط الوسط: جرافينبرخ، ماك أليستر وفيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو وإيكيتيكي.

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس برصيد 39 نقطة من جدول الترتيب، فيما يأتي فريق سندرلاند في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.