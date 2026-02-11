قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

انطلاق دبلومة التدريب الأفريقية A9 بمشاركة 22 مدربًا
حسام الحارتي

انطلقت اليوم الأربعاء، بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، فعاليات دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة A9، التي تنظمها إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بمشاركة 22 مدربًا، في إطار خطة الاتحاد لتطوير وتأهيل الكوادر التدريبية، وفقًا لأحدث المعايير المعتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتستمر الدبلومة لمدة 6 أشهر، بإجمالي 280 ساعة دراسية، موزعة على 5 دورات تدريبية، تتضمن 105 ساعات نظرية، و105 ساعات عملية، بالإضافة إلى 70 ساعة مخصصة للتطبيقات العملية، داخل الأندية، وتحليل المباريات، وإجراء الاختبارات والتقييمات النهائية.

ويشرف على الدبلومة، الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بينما يتولى إيهاب الجندي مهام المنسق العام، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط والتنظيم الفني والعلمي.

ويأتي تنظيم الدورات التدريبية ضمن استراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، للارتقاء بمنظومة التدريب، ورفع كفاءة المدربين، وصقل خبراتهم الفنية والتكتيكية، وتثقيفهم بأحدث أساليب العمل، بما يسهم في إعداد كوادر تدريبية مؤهلة تواكب تطورات كرة القدم الحديثة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية.

