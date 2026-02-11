خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

يواصل الفنان خالد سليم تصوير أعماله الدرامية ضمن موسم دراما رمضان 2026، حيث يشارك في بطولتين مختلفتين هذا العام، الأولى من خلال مسلسل «مناعة» أمام النجمة هند صبري، والثانية عبر مسلسل «المصيدة» مع النجمة حنان مطاوع، في تجربة تعكس تنوع اختياراته الفنية ورغبته في تقديم شخصيات متباينة داخل موسم واحد.

وفي مسلسل «مناعة»، يجسد خالد سليم شخصية ضابط في مباحث المخدرات، يلعب دورًا محوريًا في تصاعد الصراع الدرامي، إذ يدخل في مطاردة مشتعلة مع شخصية هند صبري، في إطار من التشويق المتصاعد والأحداث المتلاحقة التي تمزج بين البعد الاجتماعي والإثارة الأمنية.

أما في مسلسل «المصيدة»، فيقدم خالد سليم شخصية مختلفة تمامًا من حيث البناء النفسي والدوافع الإنسانية، ضمن حبكة تعتمد على الصراعات الداخلية وتعقيدات العلاقات بين الشخصيات.

ويؤكد العمل مساحة أوسع للتحليل النفسي والتوتر الدرامي، بعيدًا عن الأدوار الأمنية التقليدية، ما يمنحه فرصة لتقديم أداء أكثر عمقًا وتنوعًا.

خالد سليم يراهن هذا الموسم على التنقل بين عالمين مختلفين دراميًا؛ بين المواجهة المباشرة والإيقاع السريع في «مناعة»، والغوص في التركيب النفسي المعقد للشخصيات في «المصيدة»، ليحجز لنفسه حضورًا لافتًا في خريطة دراما رمضان 2026.