استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

يواصل الفنان خالد سليم تصوير أعماله الدرامية ضمن موسم دراما رمضان 2026، حيث يشارك في بطولتين مختلفتين هذا العام، الأولى من خلال مسلسل «مناعة» أمام النجمة هند صبري، والثانية عبر مسلسل «المصيدة» مع النجمة حنان مطاوع، في تجربة تعكس تنوع اختياراته الفنية ورغبته في تقديم شخصيات متباينة داخل موسم واحد.

وفي مسلسل «مناعة»، يجسد خالد سليم شخصية ضابط في مباحث المخدرات، يلعب دورًا محوريًا في تصاعد الصراع الدرامي، إذ يدخل في مطاردة مشتعلة مع شخصية هند صبري، في إطار من التشويق المتصاعد والأحداث المتلاحقة التي تمزج بين البعد الاجتماعي والإثارة الأمنية.

أما في مسلسل «المصيدة»، فيقدم خالد سليم شخصية مختلفة تمامًا من حيث البناء النفسي والدوافع الإنسانية، ضمن حبكة تعتمد على الصراعات الداخلية وتعقيدات العلاقات بين الشخصيات.

ويؤكد العمل مساحة أوسع للتحليل النفسي والتوتر الدرامي، بعيدًا عن الأدوار الأمنية التقليدية، ما يمنحه فرصة لتقديم أداء أكثر عمقًا وتنوعًا.

خالد سليم يراهن هذا الموسم على التنقل بين عالمين مختلفين دراميًا؛ بين المواجهة المباشرة والإيقاع السريع في «مناعة»، والغوص في التركيب النفسي المعقد للشخصيات في «المصيدة»، ليحجز لنفسه حضورًا لافتًا في خريطة دراما رمضان 2026.

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ آليات التواصل وسبل التعاون

جانب من الندوه

«مشروعات التنمية بين إنجازات الحاضر ورؤية المستقبل» .. ندوة بإعلام الوادي الجديد |صور

محافظ البحيرة

تشييع جثمان طالبين لقيا مصرعهما في حادث بديروط البحيرة

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد