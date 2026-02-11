قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو : رئيس حكومتنا ناقش الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق المفاوضات
بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري
متحدث الوزراء: إجراءات حوكمة وتطوير وإعادة هيكلة داخل الشركات المملوكة للدولة
جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟
فوائد الفلفل الحار الصحية تفوق التوقعات .. هذه أبرزها
80 يوما في الرعاية المركزة.. صاحب أول عملية زراعة جلد يكشف كواليس رحلته مع العلاج
منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب
بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا
أول رد من الزمالك بعد الفوز على سموحة
ضبط صاحب نادٍ صحي بدون ترخيص و6 آخرين في ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة
باحثة: نتنياهو يبحث عن ضوء أخضر من واشنطن لضرب إيران.. وترامب يتمسك بالدبلوماسية
مشبعتش منكم في الدنيا .. أب ينعى أبناءه الثلاثة بعد مصرعهم فى حريق بالقاهرة|شاهد
أخبار العالم

شركة طيران روسية تعلق رحلاتها إلى كوبا اعتبارا من 24 فبراير

شركة طيران روسي تعلق رحلاتها إلى كوبا اعتبارا من 24 فبراير
شركة طيران روسي تعلق رحلاتها إلى كوبا اعتبارا من 24 فبراير
هاجر رزق

أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" تعليق رحلاتها إلى كوبا ابتداء من 24 فبراير، موضحة أنه تم تنظيم رحلات جوية لإعادة السياح الروس الموجودين حاليا في كوبا.

وابتداء من 12 فبراير، ستقتصر رحلات الخطوط الجوية الروسية على خطوط هافانا وفاراديرو المتجهة إلى موسكو فقط؛ لضمان إعادة السياح الروس الموجودين حاليا في كوبا، وبعد ذلك، سيتم تعليق جدول رحلات الشركة مؤقتا حتى تتحسن الأوضاع.

وأوضحت "إيروفلوت" في بيان: "بناء على ذلك، تم تنظيم الرحلات الجوية التالية لإجلاء الركاب الموجودين حاليا في كوبا: الرحلة FV6928 فاراديرو - موسكو في 12 و14 و17 و19 و21 فبراير، والرحلة FV6850 هافانا - موسكو في 16 فبراير".

وأضاف البيان: "تم تنظيم الرحلة FV6849 موسكو - هافانا، المغادرة في 15 فبراير، لإعادة السياح الأجانب من موسكو إلى كوبا، وابتداء من 24 فبراير، سيتم إلغاء جميع الرحلات اللاحقة إلى هذه الوجهات".

وأكدت "إيروفلوت" أنه سيتم إخطار الركاب بحالة رحلتهم وتاريخها ووقتها باستخدام معلومات الاتصال المقدمة في حجزهم.

ومن جهتها أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي "روسافياتسيا"، اليوم، عن تعليق رحلات الخطوط الجوية الروسية إلى كوبا مؤقتا؛ بسبب مشاكل في التزود بالوقود في الجزيرة.

كما أكدت أن روسيا وكوبا تسعيان إلى إيجاد طرق بديلة لاستئناف حركة النقل الجوي المدني بين الدولتين.

