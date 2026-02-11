شركة طيران روسية تعلق رحلاتها إلى كوبا اعتبارا من 24 فبراير

أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" تعليق رحلاتها إلى كوبا ابتداء من 24 فبراير، موضحة أنه تم تنظيم رحلات جوية لإعادة السياح الروس الموجودين حاليا في كوبا.

وابتداء من 12 فبراير، ستقتصر رحلات الخطوط الجوية الروسية على خطوط هافانا وفاراديرو المتجهة إلى موسكو فقط؛ لضمان إعادة السياح الروس الموجودين حاليا في كوبا، وبعد ذلك، سيتم تعليق جدول رحلات الشركة مؤقتا حتى تتحسن الأوضاع.

وأوضحت "إيروفلوت" في بيان: "بناء على ذلك، تم تنظيم الرحلات الجوية التالية لإجلاء الركاب الموجودين حاليا في كوبا: الرحلة FV6928 فاراديرو - موسكو في 12 و14 و17 و19 و21 فبراير، والرحلة FV6850 هافانا - موسكو في 16 فبراير".

وأضاف البيان: "تم تنظيم الرحلة FV6849 موسكو - هافانا، المغادرة في 15 فبراير، لإعادة السياح الأجانب من موسكو إلى كوبا، وابتداء من 24 فبراير، سيتم إلغاء جميع الرحلات اللاحقة إلى هذه الوجهات".

وأكدت "إيروفلوت" أنه سيتم إخطار الركاب بحالة رحلتهم وتاريخها ووقتها باستخدام معلومات الاتصال المقدمة في حجزهم.

ومن جهتها أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي "روسافياتسيا"، اليوم، عن تعليق رحلات الخطوط الجوية الروسية إلى كوبا مؤقتا؛ بسبب مشاكل في التزود بالوقود في الجزيرة.

كما أكدت أن روسيا وكوبا تسعيان إلى إيجاد طرق بديلة لاستئناف حركة النقل الجوي المدني بين الدولتين.