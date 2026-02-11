قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

فوائد الفلفل الحار الصحية تفوق التوقعات .. هذه أبرزها

الفلفل الحار
الفلفل الحار
اسماء محمد

يعد الفلفل الحار من المواد الطبيعية التى تمتلك فوائد صحية عديدة للجسم وتقوى المناعة وتحمى من عدد. كبير من الأمراض.

وذكر موقعdraxe أن الفلفل الحار غني بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات المعززة للصحة، ليس من المستغرب أن يرتبط الفلفل الحار بقائمة طويلة من الفوائد الصحية المحتملة.

تعزيز حرق الدهون


خضعت الفلفل الحار لدراسات مكثفة لقدرتها على تسريع عملية الأيض وتعزيز حرق الدهون ، ويعود الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى محتواها من الكابسيسين ومن المثير للاهتمام أن الكابسيسين قد ثبت أنه يزيد من استهلاك الطاقة، أي كمية السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم على مدار اليوم.

وقد يحفز تكسير الدهون المخزنة في الجسم حتى يمكن تحويلها إلى وقود.

ليس هذا فحسب، بل يمكن للفلفل الحار أيضاً أن يعزز فقدان الوزن عن طريق تقليل الشعور بالجوع والشهية. 

ووجدت إحدى الدراسات المنشورة في المجلة الدولية للسمنة أن تناول الكابسيسين قبل الوجبات يزيد من الشعور بالشبع ويقلل من تناول الدهون والسعرات الحرارية لاحقاً.

يوفر تسكينًا للألم


تشير دراسات متعددة إلى أن الفلفل الحار قد يساعد في تخفيف الألم. وذلك لأن الكابسيسين، وهو المركب الرئيسي الموجود في الفلفل الحار، يمكن أن يرتبط بمستقبلات الألم في الجسم ويقلل من الإحساس بالألم

قد يُخفف الكابسيسين أيضًا من أنواع أخرى من الألم، بما في ذلك حرقة المعدة وارتجاع المريء. 

وأفادت دراسة نُشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية أن تناول الفلفل الأحمر من قِبل الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم قد خفّف من الألم المرتبط بحرقة المعدة على مدى خمسة أسابيع.

غني بمضادات الأكسدة


الفلفل الحار غني بمضادات الأكسدة ، وهي مركبات تساعد على تحييد الجذور الحرة والحماية من الأمراض المزمنة. ويحتوي الفلفل الحار تحديداً على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين سي  وهما عنصران غذائيان دقيقان مهمان يعملان كمضادات للأكسدة في الجسم.

يُعد الفلفل الحار أيضاً مصدراً رائعاً لمضادات الأكسدة الأخرى، مثل الكابسنتين واللوتين وحمض الفيروليك والزياكسانثين.

 خفض ضغط الدم


تشير أبحاث واعدة إلى أن الفلفل الحار قد يُساعد في خفض مستويات ضغط الدم، مما يُساهم في الحفاظ على صحة القلب. 

يُعزى ذلك على الأرجح إلى قدرة الكابسيسين على زيادة مستويات عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 (IGF-1)، وهو هرمون مهم يُساعد على توسيع الأوعية الدموية، وبالتالي توفير الحماية من ارتفاع ضغط الدم.

يعزز صحة الجهاز الهضمي


في الطب التقليدي، يُستخدم الفلفل الحار لعلاج مجموعة متنوعة من اضطرابات الجهاز الهضمي، بما في ذلك عسر الهضم، وحموضة المعدة، وقرحة المعدة، وفقدان الشهية ويحتوي هذا الفلفل على أكثر من 200 مركب طبيعي، مما يجعله فعالاً في تنظيم إفرازات المعدة، ومكافحة مسببات الأمراض في الجهاز الهضمي، وتقوية آليات الدفاع في المعدة، وتحفيز عملية الهضم.

يساهم في إطالة العمر


إضافةً إلى تحسين جوانب عديدة من الصحة العامة، قد يُساهم الفلفل الحار في إطالة العمر وتقليل خطر الوفاة وفي الواقع، وفقًا لدراسة واسعة النطاق شملت أكثر من 16000 شخص، ارتبط ازدياد استهلاك الفلفل الأحمر الحار بانخفاض خطر الوفاة على مدى متوسط ​​يقارب 19 عامًا.

على الرغم من أنه من غير الواضح بالضبط لماذا قد يساعد تناول الفلفل في الحماية من الموت ، إلا أن الباحثين يعتقدون أن ذلك قد يكون بسبب وجود الكابسيسين، الذي قد يحسن صحة الأمعاء ويعمل كمضاد للأكسدة لتقليل الالتهاب.
 

الفلفل الحار فوائد الفلفل الحار الفلفل المناعة حرق الدهون

