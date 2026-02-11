احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

أكد الفنان محمود حجازي، في أول تعليق له عقب إخلاء سبيله في قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية داخل أحد الفنادق، أنه يثق في عدالة القضاء وانتظار ظهور الحقيقة كاملة خلال الأيام المقبلة.

وقال حجازي، في تصريحات خاصة، إن الله يعلم الحقيقة، معربًا عن ثقته في عودة حقه قريبًا. وأضاف أنه لم يرتكب ما نُسب إليه، واصفًا ما حدث بأنه حملات مدفوعة لتشويه سمعته.

وأشار إلى أنه التزم الصمت احترامًا لنفسه، لكنه سيكشف تفاصيل الواقعة في الوقت المناسب بعد صدور قرارات النيابة، مؤكدًا أنه بخير ويحتاج فقط إلى دعم جمهوره ودعواتهم.

