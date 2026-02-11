أحمد موسى يحسم الجدل عن شائعات التعيينات بالرئاسة: البيانات الرسمية هي الفيصل

حسم الإعلامي أحمد موسى، الجدل المثار عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي؛ بشأن ما تردد عن وجود تعيينات أو تغييرات جديدة داخل ديوان رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن «غير صحيح» و«لا يستند إلى أي بيانات رسمية».

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن مراسم أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة جرت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء أركان حرب أحمد علي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحضور الرسمي المعلن؛ يدحض بشكل واضح الشائعات التي تحدثت عن تغييرات داخل مؤسسة الرئاسة.

وشدد على أن أي قرارات تتعلق بالتعيينات أو التعديلات داخل مؤسسة الرئاسة؛ تصدر حصريًا عبر القنوات الرسمية، مؤكدًا أن رئاسة الجمهورية هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان مثل هذه القرارات، سواء من خلال البيانات الصادرة عنها أو عبر منصاتها الرسمية المعتمدة.

وأضاف أن تزامن أي خطوة أو إجراء رسمي مع موجة من الشائعات؛ أصبح أمرًا متكررًا، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة، خاصة في القضايا المرتبطة بمؤسسات الدولة السيادية.

وأكد أن المصدر المعتمد لأي أخبار تتعلق بالرئاسة؛ هو البيانات الرسمية المنشورة عبر الصفحات والقنوات المعروفة.

وفي سياق متصل، أشار موسى إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أعضاء الحكومة الجديدة عقب أدائهم اليمين الدستورية، باعتباره أول لقاء رسمي يحدد ملامح المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الاجتماع عقد؛ لوضع أولويات العمل، والتأكيد على ضرورة التحرك السريع في الملفات الاقتصادية والخدمية؛ بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحًا في الرؤية، وانضباطًا في التنفيذ، مع استمرار العمل على استكمال خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن الحكومة الجديدة تتحرك وفق «خارطة طريق» تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم قطاعات الإنتاج، وتطوير الخدمات الأساسية.

كما أكد موسى على أهمية الوعي المجتمعي في مواجهة الشائعات، مشددًا على أن استقرار الدولة يعتمد على الثقة في مؤسساتها والاعتماد على المصادر الرسمية، بالتوازي مع العمل الجاد لتحقيق الأهداف التنموية المعلنة.