سعر الذهب الآن.. عيار 21 بالمصنعية

يبحث المواطنون عن أسعار الذهب اليوم وخاصة سعر عيار21 الآن وهو الأكثر طلباً وشراء بالأسواق.

وشهد سعر الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 30 جنيهًا خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، مقارنة بآخر تحديث له، وسط تحركات واضحة في سوق الصاغة، وترقبا مستمرا لحركة الأسعار عالميًا.

ونعرض لكم آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم، فيما يلي:

اسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 54400 جنيه للبيع و54000 جنيه للشراء، متأثرًا بزيادة سعر جرام الذهب في السوق المحلية.

ويساوي هذا السعر، الذهب الخام، دون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.

سعر عيار21 الآن بالمصنعية

سجل سعر عيار الذهب 21 نحو 6785 جنيهًا.

ويتم احتساب سعر عيار 21 الآن بالمصنعية بعد اضافة الضريب والدمغة والمصنعية حوالي 200 جنيه لكل جرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر- شراء

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7697 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6735 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5772 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 4490 جنيهًا.