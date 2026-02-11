بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

شهد سوق السيارات المصري منذ شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة - وقتها - بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه؛ ما عكس تحركا واضحا من الشركات لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات "زيرو" بالسوق المصري بمتوسط 800 الف جنيه :

1- نيسان صني

تعتمد شانجان EADO على محرك سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة 109 حصانًا، وعزم 152 نيوتن ميتر، ويرتبط بناقل حركة DCT Wet أوتوماتيك من 7 سرعات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

أما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المحلي :

- فئةBaseline بسعر 645,000 جنيه

- فئة A/T / plus بسعر 745,000 جنيه

- فئة Super Saloon بسعر 795,000 جنيه

2- شانجان ايدو

زودت السيارة نيسان صني بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، دفع أمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة قدرها 108 حصانا و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

أما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المحلي :

- فئة ELITE بسعر 750,000 جنيه

- فئة FLAGSHIP بسعر 800,000 جنيه

3- بايك U5 Plus

تستمد السيارة بايك U5 PLUS قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من ضخ قوة قدرها 111 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 142 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

أما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المحلي :

- فئة Comfort بسعر 645,000 جنيه

- فئة Highline بسعر 769,900 جنيه

- فئة Top Lineبسعر 854,900 جنيه

4- شيري أريزو 5

تستمد سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لترا، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المحلي :

- فئة مانيوال Baseline بسعر 655,000 جنيه

- فئة أوتوماتيك Baselineبسعر 705,000 جنيه

- فئة HIGHLINE بسعر 735,000 جنيه

5- رينو تاليانت

تحصل سيارة رينو تاليانت موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المحلي :

- فئة Evolution بسعر 674,900 جنيه

- فئة Technoبسعر 724,900 جنيه