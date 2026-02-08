قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم نخاطب كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر
أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 وتفاصيل الباقات المتاحة
مدرب مالي: الأهلي خسر إليو ديانج.. وانتظروا تألقه مع فالنسيا
إمساكية رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأحد 8 فبراير 2026
من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس
أجواء صيفية.. الأرصاد تكشف عن سبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
كريم عاطف

أكد ستيفان وينكلمان، الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني الإيطالية، أن السوق المصري يتمتع بعناصر جذب حقيقية دفعت العلامة لدخول مصر بشكل رسمي، حيث أن القرار جاء بعد دراسة متأنية لطبيعة السوق وإمكاناته.

وأوضح وينكلمان خلال كلمته على هامش الاحتفال بالإطلاق الرسمي لعلامة لامبورجيني في مصر، أن دخول أي سوق جديد يتطلب توافر مجموعة من المعايير الأساسية، وعلى رأسها وجود قاعدة عملاء قادرة على استيعاب هوية العلامة، وهو ما وجده في السوق المصري. 

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني، أن سيارات العلامة الإيطالية كانت متواجدة بالفعل في مصر قبل اختيار الوكيل الرسمي، إلا أن اتخاذ القرار النهائي تأجل لفترة حتى تكتمل الرؤية الاستراتيجية المناسبة.

وعن كيفية حفاظ لامبورجيني على هويتها في ظل الاتجاه العالمي نحو السيارات الكهربائية، شدد الرئيس التنفيذي على أن العلامة تمثل أكثر من مجرد وسيلة نقل، بل هي اسم وسمعة وحلم يرتبط بالمحرك وصوته وأدائه العالي وتركيبته الهندسية المعقدة. 

وأكد وينكلمان، أن لامبورجيني لا تخطط حاليا لإنتاج سيارات كهربائية بالكامل، لأن جوهر العلامة لا يزال مرتبطا بقوة الأداء وتجربة القيادة، وهي عناصر تمثل قيمة أساسية لعملائها حول العالم.

وفيما يتعلق بالتوسع الكبير للصانعين الصينيين في الأسواق العالمية، نفى وينكلمان وجود أي نية للتعاون مع كيانات صينية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن لامبورجيني جزء من مجموعة عالمية كبرى ولديها معاييرها الخاصة التي لا تتقاطع مع توجهات السوق الصيني، خاصة أن المنافسة الحالية تقتصر على سيارة كهربائية واحدة بعيدة تماما من حيث السعر والمفهوم عن سيارات لامبورجيني.

وتطرق وينكلمان إلى أهمية سوق الشرق الأوسط، مؤكدا أن الإمارات تعد أكبر أسواق لامبورجيني في المنطقة، تليها السعودية التي تمتلك فرص نمو قوية، إلى جانب قطر التي تمثل سوقا مهما للعلامة، وأشار إلى أن نجاح لامبورجيني لا يقاس بعدد السيارات المباعة فقط، بل بقوة العلاقة مع العملاء وقدرة الأسواق على استيعاب سيارات خاصة وفريدة من نوعها.

وأكد الرئيس التنفيذي أن الشركة تقدم حاليا أقوى تشكيلة سيارات في تاريخها من حيث الأداء، مشددا على أن التركيز لا يزال منصبا على صوت السيارة وطابع قيادتها الرياضي، وبشأن تصريحات سابقة حول طرح أول سيارة كهربائية بالكامل في 2030.

أوضح وينكلمان أن الوقت الحالي لا يسمح بتحديد موعد دقيق للتحول الكامل للكهرباء، لعدم وجود طلب كاف من عملاء لامبورجيني على هذا النوع من السيارات حتى الان، كما أن التركيز الحالي ينصب على تطوير منظومات هجينة تهدف إلى الحفاظ على الصوت المميز للمحركات مع تعزيز مستويات الأداء.

لامبورجيني لامبورجيني الإيطالية السوق المصري لامبورجيني في مصر ستيفان وينكلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

ترشيحاتنا

صفوة

صفوة: دوري فى مسلسل "إفراج" مؤثر وأرهقنى نفسيا |خاص

هبة السيسي

هبة السيسي تبدأ أولى جلسات العلاج الكيماوي بعد إعلان إصابتها بالسرطان

صفوة

صفوة: التعاون مع أحمد العوضي مريح ودوري في اتنين غيرنا هو الأقرب لشخصيتي بالواقع |خاص

بالصور

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد