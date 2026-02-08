رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

أكد ستيفان وينكلمان، الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني الإيطالية، أن السوق المصري يتمتع بعناصر جذب حقيقية دفعت العلامة لدخول مصر بشكل رسمي، حيث أن القرار جاء بعد دراسة متأنية لطبيعة السوق وإمكاناته.

وأوضح وينكلمان خلال كلمته على هامش الاحتفال بالإطلاق الرسمي لعلامة لامبورجيني في مصر، أن دخول أي سوق جديد يتطلب توافر مجموعة من المعايير الأساسية، وعلى رأسها وجود قاعدة عملاء قادرة على استيعاب هوية العلامة، وهو ما وجده في السوق المصري.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني، أن سيارات العلامة الإيطالية كانت متواجدة بالفعل في مصر قبل اختيار الوكيل الرسمي، إلا أن اتخاذ القرار النهائي تأجل لفترة حتى تكتمل الرؤية الاستراتيجية المناسبة.

وعن كيفية حفاظ لامبورجيني على هويتها في ظل الاتجاه العالمي نحو السيارات الكهربائية، شدد الرئيس التنفيذي على أن العلامة تمثل أكثر من مجرد وسيلة نقل، بل هي اسم وسمعة وحلم يرتبط بالمحرك وصوته وأدائه العالي وتركيبته الهندسية المعقدة.

وأكد وينكلمان، أن لامبورجيني لا تخطط حاليا لإنتاج سيارات كهربائية بالكامل، لأن جوهر العلامة لا يزال مرتبطا بقوة الأداء وتجربة القيادة، وهي عناصر تمثل قيمة أساسية لعملائها حول العالم.

وفيما يتعلق بالتوسع الكبير للصانعين الصينيين في الأسواق العالمية، نفى وينكلمان وجود أي نية للتعاون مع كيانات صينية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن لامبورجيني جزء من مجموعة عالمية كبرى ولديها معاييرها الخاصة التي لا تتقاطع مع توجهات السوق الصيني، خاصة أن المنافسة الحالية تقتصر على سيارة كهربائية واحدة بعيدة تماما من حيث السعر والمفهوم عن سيارات لامبورجيني.

وتطرق وينكلمان إلى أهمية سوق الشرق الأوسط، مؤكدا أن الإمارات تعد أكبر أسواق لامبورجيني في المنطقة، تليها السعودية التي تمتلك فرص نمو قوية، إلى جانب قطر التي تمثل سوقا مهما للعلامة، وأشار إلى أن نجاح لامبورجيني لا يقاس بعدد السيارات المباعة فقط، بل بقوة العلاقة مع العملاء وقدرة الأسواق على استيعاب سيارات خاصة وفريدة من نوعها.

وأكد الرئيس التنفيذي أن الشركة تقدم حاليا أقوى تشكيلة سيارات في تاريخها من حيث الأداء، مشددا على أن التركيز لا يزال منصبا على صوت السيارة وطابع قيادتها الرياضي، وبشأن تصريحات سابقة حول طرح أول سيارة كهربائية بالكامل في 2030.

أوضح وينكلمان أن الوقت الحالي لا يسمح بتحديد موعد دقيق للتحول الكامل للكهرباء، لعدم وجود طلب كاف من عملاء لامبورجيني على هذا النوع من السيارات حتى الان، كما أن التركيز الحالي ينصب على تطوير منظومات هجينة تهدف إلى الحفاظ على الصوت المميز للمحركات مع تعزيز مستويات الأداء.