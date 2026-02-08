صفوة: التعاون مع أحمد العوضي مريح ودوري في اتنين غيرنا هو الأقرب لشخصيتي بالواقع |خاص

أعربت الفنانة صفوة عن سعادتها بالمشاركة فى الماراثون الرمضانى ٢٠٢٦ بعدد من الأعمال الدرامية وهما: "على كلاي ، إفراج ، اتنين غيرنا ، المتر سمير ، والذى من المتوقع ان ينالوا إعجاب الجمهور .

وقالت صفوة فى تصريح خاص لموقع "صدي البلد": انها تتوقع ان الأعمال المشاركة فيها هذا الموسم الرمضاني تتصدر الأعلى مشاهدة بسبب حبكة السيناريوهات .

وعن مشاركتها مع الفنان احمد العوضي بمسلسل "علي كلاي" والذى يعد التعاون الثالث بينهما ، قالت صفوة: انها تجسد دور حماة العوضي ضمن الأحداث ، معلقة: "احمد العوضي فنان مجتهد جدا وبيشتغل على نفسه بشكل قوي وكل سنة بيعمل عمل مختلف عن اللى قبله".

وعن الدور الأقرب لشخصيتها فى الواقع من الأعمال الأربعة: قالت صفوة ان دورها فى مسلسل اتنين غيرنا هو الأقرب لشخصيتها لأنه يشبهها من حيث جانب الأمومة فى الواقع ، بعكس ما بتظهر دائما بالشخصية القوية فى اعمالها .

مسلسل “اتنين غيرنا”

ومسلسل “اتنين غيرنا ” يشارك في بطولته عددا كبيرا من النجوم، ومنهم آسر ياسين ودينا الشربيني، وناردين فرج وفدوى عابد ونور إيهاب وصابرين النجيلي وأحمد حسن، وعدد كبير آخر من الفنانين ومن إخراج خالد الخلفاوي ، وتأليف رنا أبو الريش ومن إنتاج شركة ميديا هاب.

العمل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، من خلال 15 حلقة فقط، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل “علي كلاي”

ومسلسل علي كلاي، تدور أحداثه في إطار شعبي حول شاب في منتصف الثلاثينيات، يتمتع بمهارات عالية في الملاكمة، ويعيش حياة معقدة بعدما تبناه رجل أعمال ووفر له الحماية والدعم، وهو ما يفتح باب الصراع داخل الأسرة، وسط العديد من المفارقات.

ويشارك في بطولة مسلسل علي كلاي أيضا إلى جانب العوضي كل من درة، محمود البزاوي، انتصار، يارا السكري، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق، وغيرهم من الفنانين.