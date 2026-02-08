حمادة عبداللطيف: الجماهير والروح سلاحا الزمالك لعبور كايزر تشيفز

أكد حمادة عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن هزيمة الفريق أمام زيسكو الزامبي جاءت غير متوقعة، خاصة في ظل الأداء الجيد الذي قدمه الزمالك خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، إن الزمالك قدّم مباريات قوية مؤخرًا، مشددًا على أن الفريق قادر على تخطي كايزر تشيفز في المواجهة المقبلة، لا سيما مع دعم الجماهير وعودة بعض اللاعبين المصابين.

وأضاف: «أشيد بنادي الزمالك في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، سواء إيقاف القيد أو غيره، ورغم ذلك الفريق يمتلك القدرة على العودة وتحقيق الفوز».

وأوضح نجم الزمالك السابق أن الفريق يعاني من غيابات مؤثرة، ويخوض المباريات بعدد كبير من لاعبي الصف الثالث والناشئين، في ظل رحيل بعض العناصر مثل دونجا وناصر ماهر، مؤكدًا أن ذلك يفسر تراجع النتائج، لكنه لا يقلل من قيمة ما يقدمه اللاعبون الصغار.

وشدد عبداللطيف على أن الزمالك، بلاعبيه وجماهيره، قادر على تجاوز الموقف الصعب، قائلًا: «الوضع معقد، ولا يوجد حل سوى الفوز على كايزر تشيفز وحصد الثلاث نقاط»، معربًا عن ثقته في تطور مستوى اللاعبين الشباب مع مرور الوقت.

وانتقد عبداللطيف غياب تقنية الفيديو «VAR» عن دور المجموعات، مؤكدًا أن ذلك يتسبب في ظلم عدد من الأندية، مطالبًا بتحقيق العدالة التحكيمية، خاصة في ظل وجود لقطات كثيرة تحتاج إلى مراجعة.

وعن الأهلي، أشار عبداللطيف إلى أن الفريق الأحمر يضم عناصر هجومية مميزة مثل زيزو، وتريزيجيه، وإمام عاشور، مؤكدًا أن غيابهم أثر بشكل واضح، لا سيما بعد إصابة تريزيجيه في الشوط الأول، إلى جانب تراجع مستوى الخط الدفاعي واستقبال أهداف لا تليق بتاريخ النادي.

وأضاف أن المدير الفني ييس توروب يمتلك حلولًا فنية داخل الأهلي، لكنه لا يستغلها بالشكل الأمثل حتى الآن.

واختتم عبداللطيف تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي والزمالك يمتلكان الإمكانات والجماهير القادرة على دعم الفريقين في الأوقات الصعبة، قائلًا: «الفرق الكبيرة دائمًا تعود وتستعيد توازنها»، متوقعًا أن يكون لقب الدوري هذا الموسم من نصيب الأهلي أو الزمالك، بينما رجّح احتلال بيراميدز المركز الثالث في ظل تراجع مستواه مؤخرًا رغم امتلاكه لاعبين مميزين.