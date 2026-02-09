اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم نخاطب كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن بالتواصل مع اتحاد الكرة للرد على مخاطبتهم الاتحاد الإفريقي لتقديم موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية 24 ساعة وإقامتها يوم 14 بدلا من 15 فبراير، ونفى مسؤولو الاتحاد وقالوا "محصلش واللي معه خطاب يطلعوا"

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، اتحاد الكرة أكد على عدم وصول احتجاج من الزمالك بخصوص موعد مباراة سيراميكا المحدد لها يوم 17 فبراير في كأس مصر، وفي حالة وصوله سنرد عليه.

واختتم، اتحاد الكرة شدد على أن المباراة ستقام في موعدها يوم 17 وتم إبلاغ الزمالك وسيراميكا بشكل رسمي.