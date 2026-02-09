بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة لضبط الأسعار بالأسواق

: وصول الشحنات الأولى من الدواجن قبل شهر رمضان المبارك تمهيدًا لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة

منتجي الدواجن: الإنتاج متوفر ولاحاجة لاستيراد دواجن مبردة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تحركت الدولة مبكرًا لضمان توفر السلع الغذائية الأساسية وضبط الأسواق، خاصة مع ارتفاع الطلب على منتجات الدواجن التي تشهدها كل عام هذه الفترة.

في خطوة استباقية، عُقد اجتماع ثلاثي ضم كلًا من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الثلاث ، وذلك في إطار استعدادات الدولة لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومع اقتراب الموسم الذي يشهد تزايدًا ملحوظًا في الطلب على عدد من السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الدواجن.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق التعاون المؤسسي بين وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر، باعتبارهم يشكلون مثلث الأمن الغذائي في مصر، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي، وتعزيز المعروض من السلع الغذائية، وضبط حركة الأسواق، خاصة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، إلى جانب مجزاءات الدواجن (الأوراك والصدور)، من عدة دول، بما يضمن تنوع مصادر الإمداد واستدامة توافر السلعة، وبما يسهم في زيادة المعروض بالسوق المحلي.

ومن المقرر وصول الشحنات الأولى قبل شهر رمضان المبارك، تمهيدًا لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال شبكة المنافذ التابعة للجهات الثلاث، سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة، والتي تغطي مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن سهولة الوصول إلى السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، وتحقيق التوازن في الأسواق، والمساهمة في استقرار الأسعار، وضمان إتاحة السلع بالكميات المناسبة خلال شهر رمضان وما بعده.

وأكدت الجهات الثلاث استمرار التنسيق والمتابعة الدورية خلال المرحلة المقبلة، لضمان سرعة ضخ الكميات المتفق عليها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية لزيادة المعروض من السلع الأساسية، بما يحقق استقرار الأسواق ويعزز منظومة الأمن الغذائي للدولة.

و ردا علي هذا البيان، أكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إن حجم الإنتاج اليومي من الدجاج - وبيض مائدة ( مرتفعه لدرجه تكفي الاستهلاك اليومي مع فائض الإنتاج .

وأوضح الاتحاد أن أسعار منتجات الدواجن تخضع لآلية العرض والطلب، وارتفاع السعر خلال الأسبوع الحالي الي ٨٥ جنيه للكيلو وهو سعر طبيعي نتيجة للزيادة العالية في الطلب بسبب قيام كثير من الأسر المصرية وبعض المطاعم وفاعلي الخير القائمين علي موائد الرحمن بتخزين كميات كبيرة من منتجات الدواجن استعداد لشهر رمضان الكريم,

وأشار الاتحاد إلى ان فتره زيادة الطلب المؤقتة وارتفاع السعر ستنقضي في بداية شهر رمضان ويعود الاستهلاك لطبيعته .

ويؤكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للسادة المربين ان الدولة تعطي اهتمام للمنتجين للعمل علي زيادة الإنتاج والمحافظة عليهم، وتقدر مساهمة قطاع الدواجن في الاقتصاد المصري بإيجابيه، لذا نرجو من السادة المنتجين الاستمرار في دخول دورات جديدة والمحافظة على مستوى الإنتاج .

ومع توفر منتجات الدواجن بصوره كافيه للمستهلك لن يكون هناك أي داعي للاستيراد نظرا لتوافر المنتجات وانخفاض الأسعار في بداية شهر رمضان.



ويؤكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ان جميع منتجات الدواجن من الدجاج - وبيض مائدة ستظل متوفرة خلال شهر رمضان الكريم الكر ولن يحدث عجز ر في في حجم الإنتاج.