الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

موسم رمضان| رد غير متوقع من منتجي الدواجن بشأن ارتفاع أسعار الفراخ

الدواجن
الدواجن
عادل نصار

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن لا يوجد في مصر خطة مستقبلية لصناعة تحوي الايدي العاملة بالملايين وهى صناعة الدواجن في مصر.

وأضاف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن ارتفاع الاسعار بعد البيع على مدار ستة أشهر بأسعار منخفصة، متابعا أن موسم رمضان استثنائي للاستهلاك.

وتابع الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن  الاستيراد ليس له اي ونيزة نسبية وبالعكس المستهلك المصري يميل للدواجن الحية، مستدركا أن تشهد أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 8 فبراير 2026، حالة من الاستقرار النسبي خاصة في أسعار الفراخ البيضاء، وذلك بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم حالة من الثبات داخل المزارع والأسواق، وجاءت كالتالي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع وبورصة الدواجن: 91 جنيهًا

سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك في المحال والأسواق: حوالي 101 جنيه

ويعكس هذا المستوى السعري هدوء حركة الأسعار بعد موجة الارتفاع الأخيرة.

أسعار الفراخ الساسو والأمهات
بحسب آخر تحديثات اسعار الدواجن اليوم، جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع: 95 جنيهًا

سعر كيلو الفراخ الساسو للمستهلك: حوالي 105 جنيهات

أما أسعار الفراخ الأمهات فجاءت كالتالي:

سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع: 80 جنيهًا

سعر كيلو الفراخ الأمهات للمستهلك: نحو 90 جنيهًا

أسعار الفراخ البلدي والكتاكيت
استقرت أسعار الفراخ البلدي والكتاكيت اليوم دون تغييرات ملحوظة، وجاءت كالتالي:

سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع: 105 جنيهات

سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك: حوالي 115 جنيهًا

أسعار الكتاكيت:

سعر الكتكوت البلدي لدى الأهالي: من 22 إلى 25 جنيهًا

سعر كتكوت الشركات: من 25 إلى 30 جنيهًا
 


 

الدواجن منتجي الدواجن الدكتور ثروت الزيني

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
مي صالح رفقة فرح الزاهد
ويزو
كزبرة
