قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسة الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلي محاولة مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي
الأوقاف ردا على انتقادات تصميم زخارف المسجد العباسي: أصلية وتعود لتاريخ إنشائه
منتخب مصر لكرة الصالات يتأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026
أحمد موسى: أي تعديل وزاري هدفه تعزيز كفاءة الأداء الحكومي
قيادي بـ مستقبل وطن: شراكة القاهرة ومقديشو تدعم الاستقرار والتنمية بالمنطقة
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر الأحد 8 فبراير 2026
محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي: لدينا 13 فرعا تغطي مدن الإقليم
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب تراكم القمامة خلف أهرامات الجيزة: المشهد لا يليق بمصر
بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري| تعرف عليهم
أحمد موسى: التعديلات الوزارية إجراء طبيعي.. ومصر تواجه تحديات تحتاج حكومة واعية
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ملوك الاعتمادية.. 5 سيارات كورية ويابانية في مصر "بالأسعار"

سيارات كورية ويابانية
سيارات كورية ويابانية
صبري طلبه

استطاعت السيارات الكورية الجنوبية واليابانية، أن تحقق شعبية كبيرة في السوق المصري، نسبة إلى الاعتمادية، والانتشار، بالإضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، وعناصر التصميم، بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام والكروس اوفر.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات كورية ويابانية في مصر، مع عرض أبرز المواصفات وأحدث الأسعار.

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

تستمد السيارة كيا سبورتاج قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات DCT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,699,900 و 2,249,900 جنيه.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تأتي السيارة تويوتا كورولا 2025 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إنتاجية قدرها 120 حصانًا، و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، بينما يتراوح سعرها بين 1,150,000 و 1,500,000 جنيه.

هيونداي توسان

هيونداي توسان

زودت السيارة هيونداي توسان على محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، و265 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيارات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة بين 1,550,000 و 2,150,000 جنيه.

ميتسوبيشي إكليبس كروس

ميتسوبيشي إكليبس كروس

دعمت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء 8 غيار، وتتراوح أسعارها بين 1,400,000 و 1,690,000 جنيه.

نيسان قشقاي

نيسان قشقاي

تعتمدنيسان قشقاي على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 148 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 2026 كم/ساعة، وزمن للتسارع يقدر بـ 8.9 ثانية من 0 لـ 100 كم، وتقدم السيارة بسعر 1,409,900 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات اليابانية أسعار السيارات الكورية أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في السوق المصري أسعار السيارات في 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

ترشيحاتنا

هشام فؤاد مع وزير الإسكان وقيادات شركة مياه الشرب

القابضة للمياه: اعتماد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقيمة 100 ألف جنيه

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح في عدة محافظات

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطًا للرياح في عدة محافظات

البابا تواضروس

قداسة البابا يشهد حفل "الباروسيَّا" لجوقة وأوركسترا القديس كيريل القبطية الأوربية

بالصور

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

كزبرة
كزبرة
كزبرة

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه وتعتذر لنقابة الموسيقيين

دنيا الألفى
دنيا الألفى
دنيا الألفى

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

المزيد