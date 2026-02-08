ملوك الاعتمادية.. 5 سيارات كورية ويابانية في مصر "بالأسعار"

استطاعت السيارات الكورية الجنوبية واليابانية، أن تحقق شعبية كبيرة في السوق المصري، نسبة إلى الاعتمادية، والانتشار، بالإضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، وعناصر التصميم، بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام والكروس اوفر.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات كورية ويابانية في مصر، مع عرض أبرز المواصفات وأحدث الأسعار.

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

تستمد السيارة كيا سبورتاج قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات DCT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,699,900 و 2,249,900 جنيه.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تأتي السيارة تويوتا كورولا 2025 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إنتاجية قدرها 120 حصانًا، و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، بينما يتراوح سعرها بين 1,150,000 و 1,500,000 جنيه.

هيونداي توسان

هيونداي توسان

زودت السيارة هيونداي توسان على محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، و265 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيارات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة بين 1,550,000 و 2,150,000 جنيه.

ميتسوبيشي إكليبس كروس

ميتسوبيشي إكليبس كروس

دعمت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء 8 غيار، وتتراوح أسعارها بين 1,400,000 و 1,690,000 جنيه.

نيسان قشقاي

نيسان قشقاي

تعتمدنيسان قشقاي على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 148 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 2026 كم/ساعة، وزمن للتسارع يقدر بـ 8.9 ثانية من 0 لـ 100 كم، وتقدم السيارة بسعر 1,409,900 جنيه.