قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يويفا يوقع عقوبتين على ريال مدريد بسبب مباراة بنفيكا .. ويُوجه إنذارًا لـ أربيلوا
الطقس غدا .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط للرياح وأتربة خفيفة
مصطفى بكري : أيها الشعب اختلفوا مع الحكومات وليس عن درب الوطن
تشكيل مباراة ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي
القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة
ترامب لا ينام في الطائرة الرئاسية مهما طال الوقت .. ما السر؟
أرخص 5 سيارات سيدان صينية في مصر.. تبدأ من 665 ألف جنيه
متقوليش جوزي بيعشق أكلي | ياسمين عز : ملوخيتك ساقطة يا شيماء
إصابات الحروق خطيرة | إنشاء بنك أنسجة في مستشفى متخصص .. تفاصيل مقترح برلماني
السياحة والآثار تطلق حملة إعلانية كبرى للترويج للمقصد المصري بتركيا .. صور
إلغاء قرار إخلاء سبيل 3 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة في مدينة نصر
وزير الخارجية يشارك في حلقة نقاشية حول توسيع آفاق السلام بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمساحة عائلية.. ماذا تقدم هيونداي ستاريا EV 2026 الكهربائية؟

هيونداي ستاريا EV
هيونداي ستاريا EV
صبري طلبه

تعتبر هيونداي ستاريا EV واحدة من أحدث السيارات الكهربائية المقدمة من العلامة الكورية الجنوبية عالميًا، والتي تنتمي إلى فئة الفان ذات المساحة العائلية، وتقدم عبر باقة كبيرة من التجهيزات مع الاعتماد الكامل على المنظومة الكهربائية للدفع.

مواصفات هيونداي ستاريا EV الكهربائية 

تعتمد هيونداي ستاريا EV على تقنية متقدمة بجهد 800 فولت، وتستطيع السيارة شحن بطاريتها من 10 % إلى 80 % خلال 20 دقيقة فقط، وهو رقم عملي لفئة الفان الكهربائية.

 هيونداي ستاريا EV

وتأتي السيارة بحزمة بطاريات كبيرة بسعة 84 كيلوواط ساعة، ترتبط بمحرك كهربائي يولد قوة تصل إلى 214 حصانًا، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

ووفقًا لمعايير WLTP، توفر ستاريا EV مدى قيادة يصل إلى 400 كيلومتر بالشحنة الواحدة، إلى جانب قدرتها على سحب مقطورات يصل وزنها إلى 2,000 كجم.

 هيونداي ستاريا EV

وتقدم ستاريا EV ميزة استخدام بطارية السيارة كمصدر طاقة مباشر لتشغيل الأجهزة الكهربائية أو أدوات التخييم، وهو ما يضيف بعدًا عمليًا للاستخدام خارج الطرق التقليدية. 

مقصورة وتصميم هيونداي ستاريا EV 

تأتي هيونداي ستاريا EV بشاشات مزدوجة قياس 12.3 إنش تعمل بأحدث أنظمة هيونداي التقنية ccNC وتتوافر السيارة بخيارات 7 مقاعد أو 9 مقاعد، كما تضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء متعدد المناطق، إلى جانب زر تشغيل وإيقاف المحرك، وإضاءة داخلية.

 هيونداي ستاريا EV

تحصل هيونداي ستاريا EV على تصميم أمامي يبرز هويتها المستقبلية، حيث تأتي بمقدمة تتضمن إضاءة جانبية مدمجة في الصادم الأمامي، مع شريط ضوئي عرضي يمتد بعرض الواجهة، ويبرز الزجاج الأمامي الكبير والمائل كعنصر أساسي يعزز من الرؤية الأمامية ويضيف لمسة تصميمية عصرية، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية ذات مظهر أنيق يتخذ الطابع المروحي مع اللون الأسود الفضي.

هيونداي ستاريا EV هيونداي ستاريا EV سيارة هيونداي ستاريا EV هيونداي ستاريا EV العائلية فان هيونداي ستاريا EV سيارة هيونداي ستاريا EV الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

رودريجو

ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة رودريجو

بعثة بيراميدز

لقطات من وصول بعثة بيراميدز إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة ريفرز في دوري أبطال أفريقيا

سيلتا فيجو

تشكيل مباراة سيلتا فيجو وأوساسونا في الدوري الإسباني

بالصور

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيتامينات ضرورية للأطفال في أول ثلاث سنوات.. ما يحتاجه الطفل لينمو بصحة

الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات

علاج الأمراض الشائعة يقلل الإصابة بالخرف بنسبة الثلث.. دراسة تكشف مفاجأة

أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف

فيديو

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد