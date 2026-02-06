بمساحة عائلية.. ماذا تقدم هيونداي ستاريا EV 2026 الكهربائية؟

تعتبر هيونداي ستاريا EV واحدة من أحدث السيارات الكهربائية المقدمة من العلامة الكورية الجنوبية عالميًا، والتي تنتمي إلى فئة الفان ذات المساحة العائلية، وتقدم عبر باقة كبيرة من التجهيزات مع الاعتماد الكامل على المنظومة الكهربائية للدفع.

مواصفات هيونداي ستاريا EV الكهربائية

تعتمد هيونداي ستاريا EV على تقنية متقدمة بجهد 800 فولت، وتستطيع السيارة شحن بطاريتها من 10 % إلى 80 % خلال 20 دقيقة فقط، وهو رقم عملي لفئة الفان الكهربائية.

هيونداي ستاريا EV

وتأتي السيارة بحزمة بطاريات كبيرة بسعة 84 كيلوواط ساعة، ترتبط بمحرك كهربائي يولد قوة تصل إلى 214 حصانًا، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

ووفقًا لمعايير WLTP، توفر ستاريا EV مدى قيادة يصل إلى 400 كيلومتر بالشحنة الواحدة، إلى جانب قدرتها على سحب مقطورات يصل وزنها إلى 2,000 كجم.

هيونداي ستاريا EV

وتقدم ستاريا EV ميزة استخدام بطارية السيارة كمصدر طاقة مباشر لتشغيل الأجهزة الكهربائية أو أدوات التخييم، وهو ما يضيف بعدًا عمليًا للاستخدام خارج الطرق التقليدية.

مقصورة وتصميم هيونداي ستاريا EV

تأتي هيونداي ستاريا EV بشاشات مزدوجة قياس 12.3 إنش تعمل بأحدث أنظمة هيونداي التقنية ccNC وتتوافر السيارة بخيارات 7 مقاعد أو 9 مقاعد، كما تضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء متعدد المناطق، إلى جانب زر تشغيل وإيقاف المحرك، وإضاءة داخلية.

هيونداي ستاريا EV

تحصل هيونداي ستاريا EV على تصميم أمامي يبرز هويتها المستقبلية، حيث تأتي بمقدمة تتضمن إضاءة جانبية مدمجة في الصادم الأمامي، مع شريط ضوئي عرضي يمتد بعرض الواجهة، ويبرز الزجاج الأمامي الكبير والمائل كعنصر أساسي يعزز من الرؤية الأمامية ويضيف لمسة تصميمية عصرية، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية ذات مظهر أنيق يتخذ الطابع المروحي مع اللون الأسود الفضي.