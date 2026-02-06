قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وليد الفراج لكريستيانو رونالدو: اللي يزعل يزعل.. ‏المصلحة العامة أولا
ليبيا.. مراسم عزاء سيف الإسلام القذافي بحضور جماهيري وإجراءات أمنية مشددة
تقطيع مقاعد السينما والبصق على الشاشة.. سر غضب الجمهور من فيلم باب الحديد
وصول وزير الخارجية الإيراني إلى عمان لإجراء محادثات مع أمريكا
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الأمعري وسط الضفة الغربية
بعثة الزمالك تغادر إلى زامبيا استعدادا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية
الصورة الأولى لعروس المنيا المتوفية بحادث انقلاب سيارة زفافها
موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان
دعاء ثالث جمعة من شعبان .. كلمات تجبر بخاطرك وتريح قلبك وبالك
قارئة القرآن لصدى البلد: شعرت بالسعادة بمقابلة شيخ الأزهر.. ووعدني بتبني موهبتي
حبه لفاتن حمامة دفعه لمحاولة الانتحـ.ار.. عائلة يوسف شاهين تكشف أسرارا في حياته
الصدارة عندنا بجدارة.. سيراميكا كليوباترا يحتفل باعتلاء قمة الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لادا تقدم سيارتها AURA الجديدة كليًا .. صور

لادا AURA
لادا AURA
صبري طلبه

كشفت شركة أفتوفاز الروسية عن تقديم سيارتها الجديدة كليًا صاحبة اللقب لادا AURA، والتي تنتمي إلى فئة سيارات السيدان مع التركيز على البنية التقنية والتجهيزات الداخلية، مع تطوير كامل في النظام الإلكتروني، في إطار تحسين تجربة الاستخدام ورفع مستوى الاعتمادية، مع الحفاظ على الهوية المعروفة لعلامة لادا.

تأتي لادا AURA بمفهوم السيدان، مع تصميم يعتمد على أربعة أبواب مخصصة للركاب وباب خلفي منفصل لمساحة التخزين، واعتمدت لادا على تصميم خارجي يتسم بالوضوح دون تعقيد، مع إدخال عناصر حديثة تعزز من الطابع العصري للسيارة.

 لادا AURA

وتظهر الواجهة الأمامية بشبكة متعددة الفتحات الهوائية بتصميم ثنائي، يتكامل مع مصابيح ضباب مدمجة داخل إطار لامع كبير يأخذ شكلًا قريبًا من حرف C، كما زُودت السيارة بجنوط متعددة الأضلاع ذات تصميم هندسي أنيق، إلى جانب زعنفة خلفية على السقف.

 لادا AURA

لادا AURA وتجهيزات الأمان 

جاءت لادا AURA بحزمة تجهيزات أساسية تهدف إلى تعزيز الأمان أثناء القيادة، حيث تضم السيارة 4 وسائد هوائية للحماية من الصدمات، إلى جانب نظام تعزيز الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة النقطة العمياء، كما تتوفر خاصية مثبت السرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية لتسهيل عمليات الاصطفاف، بالإضافة إلى نظام قفل مركزي.

 لادا AURA

تجهيزات السيارة لادا AURA

اعتمدت لادا AURA على تجهيزات تشمل نظام تدفئة للمقود، إلى جانب مقاعد أمامية وخلفية مدفأة، ما يجعل السيارة مناسبة للاستخدام في الأجواء الباردة، كما تم تزويدها بمكيف هواء، وإضاءة داخلية، ونوافذ ومرايا كهربائية.

 لادا AURA

وتقدم لادا AURA نظامًا ترفيهيًا يعتمد على شاشة لمس مركزية بقياس 10 بوصات، مدعومة بنظام صوتي من 8 سماعات، وتدعم السيارة بشكل كامل منصة Yandex Auto، ما يتيح الوصول إلى خدمات الملاحة والتطبيقات الرقمية المتوافقة مع النظام.

أفتوفاز شركة أفتوفاز الروسية لادا AURA لادا AURA سيارة  لادا AURA السيارة  لادا AURA

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

الامطار

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

ترشيحاتنا

النائبة مها عبد الناصر

وكيل اتصالات النواب تحذر الفتيات من التليجرام.. فيديو

التنمر الإلكتروني

استشاري طب نفسي: التنمر الإلكتروني جريمة مكتملة الأركان

السكر

فائض كبير من السكر | المواد الغذائية تكشف حقيقة ارتفاع الأسعار .. ورسالة للمواطنين

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

فيديو

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد