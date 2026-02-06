لادا تقدم سيارتها AURA الجديدة كليًا .. صور

كشفت شركة أفتوفاز الروسية عن تقديم سيارتها الجديدة كليًا صاحبة اللقب لادا AURA، والتي تنتمي إلى فئة سيارات السيدان مع التركيز على البنية التقنية والتجهيزات الداخلية، مع تطوير كامل في النظام الإلكتروني، في إطار تحسين تجربة الاستخدام ورفع مستوى الاعتمادية، مع الحفاظ على الهوية المعروفة لعلامة لادا.

تأتي لادا AURA بمفهوم السيدان، مع تصميم يعتمد على أربعة أبواب مخصصة للركاب وباب خلفي منفصل لمساحة التخزين، واعتمدت لادا على تصميم خارجي يتسم بالوضوح دون تعقيد، مع إدخال عناصر حديثة تعزز من الطابع العصري للسيارة.

وتظهر الواجهة الأمامية بشبكة متعددة الفتحات الهوائية بتصميم ثنائي، يتكامل مع مصابيح ضباب مدمجة داخل إطار لامع كبير يأخذ شكلًا قريبًا من حرف C، كما زُودت السيارة بجنوط متعددة الأضلاع ذات تصميم هندسي أنيق، إلى جانب زعنفة خلفية على السقف.

لادا AURA وتجهيزات الأمان

جاءت لادا AURA بحزمة تجهيزات أساسية تهدف إلى تعزيز الأمان أثناء القيادة، حيث تضم السيارة 4 وسائد هوائية للحماية من الصدمات، إلى جانب نظام تعزيز الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة النقطة العمياء، كما تتوفر خاصية مثبت السرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية لتسهيل عمليات الاصطفاف، بالإضافة إلى نظام قفل مركزي.

تجهيزات السيارة لادا AURA

اعتمدت لادا AURA على تجهيزات تشمل نظام تدفئة للمقود، إلى جانب مقاعد أمامية وخلفية مدفأة، ما يجعل السيارة مناسبة للاستخدام في الأجواء الباردة، كما تم تزويدها بمكيف هواء، وإضاءة داخلية، ونوافذ ومرايا كهربائية.

وتقدم لادا AURA نظامًا ترفيهيًا يعتمد على شاشة لمس مركزية بقياس 10 بوصات، مدعومة بنظام صوتي من 8 سماعات، وتدعم السيارة بشكل كامل منصة Yandex Auto، ما يتيح الوصول إلى خدمات الملاحة والتطبيقات الرقمية المتوافقة مع النظام.