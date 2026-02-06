محافظ أسيوط يطلق مبادرات لبناء الإنسان.. ويؤكد: جاهزون لاستقبال رمضان

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جاهزية المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، مشددًا على رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية، وتكثيف الجهود لتوفير احتياجات المواطنين، والتخفيف عنهم، وضمان استقرار الأسواق وانتظام الخدمات طوال الشهر الكريم.

جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، والتي ناقشت عددًا من الملفات الخدمية والتنموية، واستعرضت موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف المراكز والمدن، وآليات تسريع وتيرة التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، و خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، واللواء محمد عصامي مساعد مدير أمن أسيوط، والرائد أحمد مخلوف نائبًا عن المستشار العسكري، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري الشركات الخدمية، وممثلي بيت العائلة بأسيوط.

واستهل محافظ أسيوط الاجتماع بتقديم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان، موجهًا مديرية التموين بتوفير الحصص التموينية والبترولية اللازمة، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمخابز لضبط المخالفات وضمان توافر الخبز المدعم، مؤكدًا في الوقت ذاته على جاهزية المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية، وتفعيل غرف العمليات بمركز السيطرة على مدار الساعة، مع تنفيذ برامج ثقافية ورياضية ودينية تعكس روحانيات الشهر الفضيل بالتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

كما شدد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق بين مديريتَي التضامن الاجتماعي والأوقاف لتوزيع اللحوم والمواد الغذائية المخصصة من وزارة الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة.

وفي إطار توجه الدولة لبناء الإنسان، أعلن المحافظ موافقة المجلس التنفيذي على إطلاق ثلاث مبادرات نوعية جديدة مقدمة من جمعية الجيل المنتج بأسيوط ومنصة "إرشاد" للاستشارات الأسرية والنفسية، بالشراكة مع مديريتَي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

وأوضح محافظ أسيوط أن المبادرة الأولى تحمل اسم "خان الخليلي للمهارات الشخصية للطالب"، وهي مبادرة مستوحاة من جهود المحافظة لإحياء مركز الحرف اليدوية والتراثية بمركز الفتح وتحويله إلى منارة لإحياء التراث، وتهدف إلى بناء شخصية الطالب، وتعزيز الثقة بالنفس، وتنمية مهارات التواصل والانضباط، بما يواكب متطلبات الحياة وسوق العمل.

وأضاف أن المبادرة الثانية تتمثل في برنامج رواد الأعمال الصغار (إعداد دراسات الجدوى وإدارة المشروعات)، والذي يعمل على غرس فكر ريادة الأعمال لدى الطلاب منذ المراحل المبكرة وحتى المرحلة الثانوية، وتشجيع الطلاب وأسرهم على تبني هذا الفكر، وتحويل المهارات الحرفية والمواهب إلى مشروعات صغيرة قابلة للتنفيذ والاستدامة، بالتنسيق مع التعليم الفني. موجهًا بتنظيم رحلات تعريفية لرواد الأعمال الصغار إلى جامعة أسيوط للتعرف على الكليات المختلفة، بما يساعد الطلاب على حسن اختيار التخصصات التي تتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم الشخصية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المبادرة الثالثة هي "أسبوع الصحة النفسية للأطفال"، وتركز على الوقاية النفسية، وحماية الأطفال من المخاطر السلوكية والرقمية، وتعريفهم بمفاهيم الأمن السيبراني ومكافحة التحرش، من خلال أطباء وأخصائيين نفسيين، مع التواصل المباشر مع الأسر وتوعيتهم بما يسهم في بناء جيل آمن نفسيًا وقادر على التعلم والإبداع، تماشيًا مع التوجهات الرئاسية في هذا الشأن موجهًا بإشراك مسئولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأسيوط، وكافة الكوادر التي تلقت تدريبًا من وزارة الاتصالات، لتحقيق التكامل وتضافر الجهود بجميع القرى والمراكز، مع إشراك بيت العائلة والأزهر الشريف.

وشدد المحافظ على استمرار الاهتمام بالنظافة العامة ورفع المخلفات وإنارة الشوارع والطرق، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من معرض الأثاث المقام أمام ديوان عام المحافظة بنظام التقسيط بالتعاون مع بنك مصر، مشيدًا بتجربة مركز ومدينة أبوتيج في إعادة تدوير الأخشاب وتصنيع أثاث منخفض التكلفة، وموجهًا بتعميم التجربة على باقي المراكز.

كما تابع المجلس التنفيذي موقف منظومة التصالح على مخالفات البناء، والتي بلغت نسبة إنجاز 99.5%، ومنظومة المتغيرات المكانية بنسبة 99.9%، مؤكدًا الالتزام بالقوانين المنظمة في هذا الشأن.

أيضا تمت الإشادة بما حققته الإدارة العامة لخدمة المواطنين من تحقيق نسبة ١٠٠ % من الردود على الشكاوى الواردة وتهنئة امل جميل مدير عام العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لحصولها على لقب أفضل مدير عام على مستوى الجمهورية.

ووافق المجلس خلال الجلسة على تحديد تعريفة موحدة لخطوط المواصلات بين المراكز ومدينة أسيوط الجديدة، وعلى تعديل تخصيص مساحة لإقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية الحرادنة بمركز القوصية، دعمًا للتوسع في إنشاء المدارس وتخفيف الكثافات الطلابية.

وفي ختام الجلسة، وجه محافظ أسيوط بدعوة طلاب المدارس والجامعات وممثلي الجمعيات الأهلية لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي، تعزيزًا للوعي العام والمشاركة المجتمعية، كما وافق المجلس على قبول عدد من التبرعات المقدمة من جهات وأفراد دعمًا لجهود التنمية المستدامة بالمحافظة.