أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 في السعودية
تسليم 64 مشروعا بإجمالي 955 فصلا بتكلفة 960 مليون جنيه اعتبارا من 1 يوليو
وزيرة خارجية سلوفينيا: نشجع السلام في قطاع غزة وبالشرق الأوسط
عودة الدراسة وبدء الترم الثاني 2026 في مدارس 12 محافظة .. غداً
الظهور الاول لـ حمزة عبدالكريم مع برشلونه
أعمل فلوس واكسب.. تفاصيل شهادة سند الادخارية الجديدة 2026
محمد الشناوي : الأهلي جاهز لتخطي عقبة شبيبة القبائل غدا
استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي.. الغندور يوجه رساله دعم للاعبي الزمالك
الشناوي :مواجهة شبيبة القبائل صعبه خاصة على أرضه
لماذا قررت التعليم استمرار التقييمات في الترم الثاني رغم الشكاوى؟| تربوي يحسم الجدل
بفستان مجسم.. إطلالة لافتة لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام
توروب: مباراة الأهلي وشبيبة القبائل صعبة وحزين لإصابة زيزو
رياضة

توروب: مباراة الأهلي وشبيبة القبائل صعبة وحزين لإصابة زيزو

توروب
توروب
يسري غازي

علق الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلى علي مباراة شبيبة القبائل ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

قال توروب عبر المؤتمر الصحفي : أشكر الجانب الجزائري على الاستضافة الكريمة مؤكدًا تطلعه لمباراة الغد، في ظل ضيق الوقت، وتلاحم المباريات خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن اللاعبين يقضون معظم أوقاتهم في رحلات الطيران أكثر مما يقضونه في منازلهم.

تابع توروب: الأهلي عاد من تنزانيا بنقطة ثمينة والفريق يستعد لخوض مباراة مهمة خارج الأرض أمام منافس قوي رغم امتلاكه نقطتين فقط في المجموعة، مشددًا على أن رصيد النقاط لا يعكس قوة المنافس أو صعوبة اللقاء.

أضاف: الأهلي يتعامل مع كل مباراة باعتبارها تحديًا جديدًا ومدرك مدي صعوبة الأجواء المتوقعة في مباراة الغد.

أشار توروب إلى أن كل فريق يسعى لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة داخل الملعب، والأهلي يتعامل مع كل مباراة باعتبارها تحديًا جديدًا.

واصل توروب: تصدر الأهلي لقمة المجموعة لن يثني اللاعبين عن بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز والاستمرار في الصدارة.

وأكمل: الفريق وصل إلى الجزائر أمس وسيخوض مرانه اليوم على ملعب المباراة، والجميع في حالة جاهزية كاملة للقاء.

وأتم: مجموعة الأهلي قوية وتضم أربعة فرق تتنافس بقوة ولا توجد مباراة سهلة مشيرًا إلى أن المنافس يدرك أهمية الفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل لكنه يركز دائمًا على أداء فريقه والسعي للفوز في كل مباراة.وعن غيابات الأهلي قال توروب: تركيزه ينصب بشكل كامل على اللاعبين المتواجدين معه حاليًا في الجزائر معربًا عن حزنه لإصابة زيزو وخسارة لاعب مؤثر مثله متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة بشكل أفضل.

واختتم توروب حديثه قائلا: الأهلي يدرك حجم الضغوط المفروضة عليه وأنه مطالب دائمًا بالفوز في كل مباراة وهو أمر طبيعي في كرة القدم مشددًا على ضرورة التعامل مع هذه الضغوط بالشكل الصحيح والتركيز فقط على المباراة المقبلة.

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

وفاة عريس بني مزار

لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

زيزو

صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة

مودي طليق البلوجر «روح»

روح بين الغيبوبة والخطر.. طليق البلوجر يكشف التفاصيل| فيديو

أعماق المحيط

تحت 4 آلاف متر من الظلام.. علماء يكشفون عالم مخفي في قاع الهادئ| ايه الحكاية

الإيجار القديم

تطور جديد ينتظر سكان الإيجار القديم خلال أيام.. ماذا سيحدث؟

هل يصبح حمزة عبد الكريم وريث محمد صلاح في أوروبا؟.. الإعلام الإسباني يتحدث

هل يصبح حمزة عبد الكريم وريث محمد صلاح في أوروبا؟ الإعلام الإسباني يتحدث

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

