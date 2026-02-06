توروب: مباراة الأهلي وشبيبة القبائل صعبة وحزين لإصابة زيزو

علق الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلى علي مباراة شبيبة القبائل ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.



قال توروب عبر المؤتمر الصحفي : أشكر الجانب الجزائري على الاستضافة الكريمة مؤكدًا تطلعه لمباراة الغد، في ظل ضيق الوقت، وتلاحم المباريات خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن اللاعبين يقضون معظم أوقاتهم في رحلات الطيران أكثر مما يقضونه في منازلهم.

تابع توروب: الأهلي عاد من تنزانيا بنقطة ثمينة والفريق يستعد لخوض مباراة مهمة خارج الأرض أمام منافس قوي رغم امتلاكه نقطتين فقط في المجموعة، مشددًا على أن رصيد النقاط لا يعكس قوة المنافس أو صعوبة اللقاء.



أضاف: الأهلي يتعامل مع كل مباراة باعتبارها تحديًا جديدًا ومدرك مدي صعوبة الأجواء المتوقعة في مباراة الغد.



أشار توروب إلى أن كل فريق يسعى لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة داخل الملعب، والأهلي يتعامل مع كل مباراة باعتبارها تحديًا جديدًا.



واصل توروب: تصدر الأهلي لقمة المجموعة لن يثني اللاعبين عن بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز والاستمرار في الصدارة.



وأكمل: الفريق وصل إلى الجزائر أمس وسيخوض مرانه اليوم على ملعب المباراة، والجميع في حالة جاهزية كاملة للقاء.

وأتم: مجموعة الأهلي قوية وتضم أربعة فرق تتنافس بقوة ولا توجد مباراة سهلة مشيرًا إلى أن المنافس يدرك أهمية الفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل لكنه يركز دائمًا على أداء فريقه والسعي للفوز في كل مباراة.وعن غيابات الأهلي قال توروب: تركيزه ينصب بشكل كامل على اللاعبين المتواجدين معه حاليًا في الجزائر معربًا عن حزنه لإصابة زيزو وخسارة لاعب مؤثر مثله متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة بشكل أفضل.



واختتم توروب حديثه قائلا: الأهلي يدرك حجم الضغوط المفروضة عليه وأنه مطالب دائمًا بالفوز في كل مباراة وهو أمر طبيعي في كرة القدم مشددًا على ضرورة التعامل مع هذه الضغوط بالشكل الصحيح والتركيز فقط على المباراة المقبلة.