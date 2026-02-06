شكوتُ لـ هند صبري.. ميمي جمال: زعلانة من عدم وجودي على أفيش مناعة وأنتظر تعديله| خاص

أكدت الفنانة القديرة ميمي جمال، أن الشركة المنتجة لمسلسل مناعة، لم تتواصل معها بعد أن أعلنت غضبها من عدم تواجدها على أفيش العمل.

بوستر منفرد للفنانة ميمي جمال

وقالت الفنانة ميمي جمال في تصريحات خاصة لصدى البلد: “زعلانة من عدم وجودي على أفيش مسلسل مناعة، خاصة وأنني أجسد ضمن أحداث العمل دور رئيسي وهام، ولكن المكالمات التي وصلتني جعلتني أشعر بالسعادة لأنني شعرت بالتقدير من الجميع”.

وأضافت ميمي جمال، أن الشركة المنتجة لم تتواصل معي، ولكني انتظر منهم تعديل البوستر، وقد تحدثت مع الفنانة هند صبري وشكوت لها من هذا الفعل.

بوستر المسلسل الرسمي الجماعي

وقالت ميمي جمال: سمعت الكلمات الرقيقة التي صرحت بها عني، بعد ان علمت بتلك الأزمة، واشكرها علي هذا الامر، فهي فنانة في غاية الاحترام.

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.

قصة مسلسل مناعة

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية “التي تلعبها هند صبري ” تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.