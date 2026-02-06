تقليل ساعات الدراسة في رمضان .. أبرز مطالب أمهات مصر بالترم الثاني

رصدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، مطالب أولياء الأمور بعد انتهاء إجازة نصف العام وبداية الترم الثاني 2026.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، أن من أبرز مطالب أولياء الأمور خلال الفصل الدراسي الثاني، الإلتزام الكامل بالخريطة الزمنية للمناهج، والإهتمام بالشرح الجيد داخل الفصول، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، خاصة في المراحل التعليمية الأساسية.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن من بين مطالب أولياء الأمور أيضا : تقليل التقييمات الأسبوعية، أو الاكتفاء بـ إمتحانات شهرية مناسبة دون إفراط، مع عدم تغيير مواصفات الإمتحانات لأي مادة، وإلغاء نظام احتساب الدرجات باثنين أو بأربعة، بما يحقق العدالة في التقييم ويخفف الضغط الواقع على الطلاب، خاصة مع تزامن الفصل الدراسي الثاني مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

كما أشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، إلى المطالبة بضرورة تأجيل الامتحانات التي تتزامن مع شهر رمضان، مراعاة لحالة الإرهاق التي قد يتعرض لها الطلاب خلال فترة الصيام، وما قد يترتب عليه من تأثير على تركيزهم ومستواهم التحصيلي.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : أن أولياء الأمور يطالبون أيضًا بتقليل عدد ساعات اليوم الدراسي خلال شهر رمضان، بما يتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، ويحقق التوازن بين مصلحة الطالب التعليمية وقدرته البدنية والنفسية على الاستيعاب.

بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

وتشهد غداً مدارس المحافظات التي لا تطبق اجازة السبت ، عودة الدراسة و بداية الترم الثاني 2026 بعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 رسمياً .

تبدأ الدراسة غداً في أول أيام الترم الثاني 2026 في مدارس محافظات 12 محافظة على مستوى الجمهورية لا تطبق اجازة السبت وهي محافظات “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” ، بالإضافة إلى عدد قليل من المدارس الخاصة في القاهرة والجيزة

وكان قد نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس كما هو مقرر في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 يوم 7 فبراير.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الصفحات التي تستهدف بث الشائعات والإستناد للمصادر الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة فقط.

الخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل النهائية للخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026 في جميع مدارس الجمهورية ، معلنة ما يلي :