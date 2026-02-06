قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تقليل ساعات الدراسة في رمضان .. أبرز مطالب أمهات مصر بالترم الثاني

ياسمين بدوي

رصدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، مطالب أولياء الأمور بعد انتهاء إجازة نصف العام وبداية الترم الثاني 2026.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، أن من أبرز مطالب أولياء الأمور خلال الفصل الدراسي الثاني، الإلتزام الكامل بالخريطة الزمنية للمناهج، والإهتمام بالشرح الجيد داخل الفصول، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، خاصة في المراحل التعليمية الأساسية.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم  أن من بين مطالب أولياء الأمور أيضا : تقليل التقييمات الأسبوعية، أو الاكتفاء بـ إمتحانات شهرية مناسبة دون إفراط، مع عدم تغيير مواصفات الإمتحانات لأي مادة، وإلغاء نظام احتساب الدرجات باثنين أو بأربعة، بما يحقق العدالة في التقييم ويخفف الضغط الواقع على الطلاب، خاصة مع تزامن الفصل الدراسي الثاني مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

كما أشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، إلى المطالبة بضرورة تأجيل الامتحانات التي تتزامن مع شهر رمضان، مراعاة لحالة الإرهاق التي قد يتعرض لها الطلاب خلال فترة الصيام، وما قد يترتب عليه من تأثير على تركيزهم ومستواهم التحصيلي.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم  : أن أولياء الأمور يطالبون أيضًا بتقليل عدد ساعات اليوم الدراسي خلال شهر رمضان، بما يتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، ويحقق التوازن بين مصلحة الطالب التعليمية وقدرته البدنية والنفسية على الاستيعاب.

بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

وتشهد غداً  مدارس المحافظات التي لا تطبق اجازة السبت ، عودة الدراسة و بداية الترم الثاني 2026 بعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 رسمياً .

تبدأ الدراسة غداً في أول أيام الترم الثاني 2026 في مدارس محافظات 12 محافظة على مستوى الجمهورية لا تطبق اجازة السبت وهي محافظات  “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” ، بالإضافة إلى عدد قليل من المدارس الخاصة في القاهرة والجيزة

وكان قد نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس كما هو مقرر في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 يوم 7 فبراير.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الصفحات التي تستهدف بث الشائعات والإستناد للمصادر الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة فقط.

الخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل النهائية للخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026 في جميع مدارس الجمهورية ، معلنة ما يلي : 

  •  موعد بدء الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية
  •  بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026
  •  موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026
  • موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026.
بداية الترم الثاني 2026 الترم الثاني 2026 الترم الثاني اتحاد أمهات مصر

