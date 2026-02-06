سقوط نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بإنتحال صفة ضابط شرطة وتحصله على مبلغ مالى منه.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل- محكوم عليه فى عدد 16 قضية متنوعة بإجمالى مدد حبس 10 سنوات و8 أشهر - مقيم بمحافظة القليوبية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيامه بإنتحال صفة ضابط شرطة بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





