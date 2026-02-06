ابن بلده.. عامل أجنبي ينهي حياة آخر داخل مخبز بالهرم

لقي عامل أجنبي مصرعه إثر مشاجرة نشبت بينه وبين زميله يحمل ذات جنسية بلاده داخل أحد المخابز بدائرة قسم الهرم، بسبب خلافات متعلقة بتوصيل الطلبات.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة داخل مخبز وسقوط أحد العاملين جثة هامدة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل الجثمان إلى مشرحة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص الأولي، تبين أن الضحية في العقد السادس من عمره، ويعمل بالمخبز ذاته، وأصيب بإصابة قاتلة في الرأس نتيجة السقوط أرضًا عقب الاعتداء عليه.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين العاملين بسبب خلافات متكررة على توصيل الطلبات للمنازل وتقسيم العمل، سرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيدي، انتهى بقيام المتهم بدفع المجني عليه بقوة، ليسقط الأخير أرضًا ويرتطم رأسه بالأرض، ليلقى مصرعه في الحال متأثرًا بإصابته.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم عقب الواقعة بوقت قصير، وبمواجهته أقر بحدوث المشاجرة، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد إنهاء حياة زميله، وإنما فقد السيطرة على أعصابه أثناء الخلاف.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.