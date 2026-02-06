قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسليم 64 مشروعا بإجمالي 955 فصلا بتكلفة 960 مليون جنيه اعتبارا من 1 يوليو
وزيرة خارجية سلوفينيا: نشجع السلام في قطاع غزة وبالشرق الأوسط
عودة الدراسة وبدء الترم الثاني 2026 في مدارس 12 محافظة .. غداً
الظهور الاول لـ حمزة عبدالكريم مع برشلونه
أعمل فلوس واكسب.. تفاصيل شهادة سند الادخارية الجديدة 2026
محمد الشناوي : الأهلي جاهز لتخطي عقبة شبيبة القبائل غدا
استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي.. الغندور يوجه رساله دعم للاعبي الزمالك
الشناوي :مواجهة شبيبة القبائل صعبه خاصة على أرضه
لماذا قررت التعليم استمرار التقييمات في الترم الثاني رغم الشكاوى؟| تربوي يحسم الجدل
بفستان مجسم.. إطلالة لافتة لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام
توروب: مباراة الأهلي وشبيبة القبائل صعبة وحزين لإصابة زيزو
صفقة كبرى محتملة.. كم سيكلف إنتر ميامي جمع ميسي ورونالدو في الفريق ؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بسبب نقص المبيعات.. هيونداي توقف إنتاج سيارتها الشهيرة

عزة عاطف

في خطوة تعكس واقعية التخطيط لمواجهة تقلبات السوق العالمية، أعلنت شركة "هيونداي" عن تعليق إنتاج سيارتها الرياضية الصغيرة "كونا الكهربائية" لعام 2026. 

وبدلاً من طرح موديل جديد في سوق يعاني من تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية، قررت الشركة الاكتفاء ببيع المخزون المتبقي من طراز 2025 حتى نفاده بالكامل. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تجنب تكدس المخازن بموديلات حديثة قد لا تجد إقبالاً فورياً، مما يسمح للشركة بإعادة ترتيب أوراقها بشكل رصين تمامًا.

العودة الكبرى في عام 2027

تخطط هيونداي لاستغلال هذه "الفجوة الإنتاجية" التي ستمتد لعام كامل في السوق الأمريكي للتركيز على تطوير الجيل القادم. 

ومن المقرر أن تعود "كونا الكهربائية" للظهور مجدداً كطراز لعام 2027، بتصميم معاد هندسته بالكامل وتقنيات شحن أكثر تطورًا. 

ويرى خبراء صناعة السيارات أن هذا النهج هو الأكثر منطقية؛ إذ يمنح الشركة فرصة لتصريف موديلات 2025 الحالية دون الحاجة لتقديم خصومات سعرية ضخمة قد تضر بقيمة العلامة التجارية. 

تعديل البوصلة في سوق السيارات الكهربائية لعام 2026

لا يعد قرار هيونداي حالة فردية، بل هو جزء من موجة تعديلات تجريها شركات كبرى لمواجهة الانخفاض الملحوظ في نمو قطاع السيارات الكهربائية عالميًا. 

فمن خلال تخطي عام 2026، تضمن هيونداي عدم استنزاف مواردها في إنتاج طرازات قد تضطر لتخزينها، موجهةً استثماراتها نحو تحسين كفاءة البطاريات وخفض تكاليف الإنتاج. 

يضمن هذا "الضبط الذكي" للشركة العودة في عام 2027 بمنتج أكثر تنافسية وقدرة على تلبية تطلعات السائقين في بيئة اقتصادية قد تكون أكثر استقرارًا. 

بالنسبة للمشترين في عام 2026، ستظل خيارات هيونداي الكهربائية متاحة من خلال طرازات "أيونيك 5" و"أيونيك 6"، بينما ستكون "كونا" متاحة فقط ضمن مخزون عام 2025. 

وينصح الخبراء المهتمين بهذا الطراز باقتناص الفرص السعرية المتوقعة لتصريف مخزون 2025، حيث سيتوقف التوريد الجديد لفترة مؤقتة حتى إطلاق النسخة المطورة كليًا التي ستعيد تعريف فئة السيارات الكهربائية للمبتدئين. 

هيونداي كونا الكهربائية أسعار كونا الكهربائية 2025 تباطؤ مبيعات السيارات سيارات هيونداي 2027 السيارات الكهربائية 2026 سيارات SUV الكهربائية

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

