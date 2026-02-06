بسبب نقص المبيعات.. هيونداي توقف إنتاج سيارتها الشهيرة

في خطوة تعكس واقعية التخطيط لمواجهة تقلبات السوق العالمية، أعلنت شركة "هيونداي" عن تعليق إنتاج سيارتها الرياضية الصغيرة "كونا الكهربائية" لعام 2026.

وبدلاً من طرح موديل جديد في سوق يعاني من تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية، قررت الشركة الاكتفاء ببيع المخزون المتبقي من طراز 2025 حتى نفاده بالكامل.

وتهدف هذه الخطوة إلى تجنب تكدس المخازن بموديلات حديثة قد لا تجد إقبالاً فورياً، مما يسمح للشركة بإعادة ترتيب أوراقها بشكل رصين تمامًا.

العودة الكبرى في عام 2027

تخطط هيونداي لاستغلال هذه "الفجوة الإنتاجية" التي ستمتد لعام كامل في السوق الأمريكي للتركيز على تطوير الجيل القادم.

ومن المقرر أن تعود "كونا الكهربائية" للظهور مجدداً كطراز لعام 2027، بتصميم معاد هندسته بالكامل وتقنيات شحن أكثر تطورًا.

ويرى خبراء صناعة السيارات أن هذا النهج هو الأكثر منطقية؛ إذ يمنح الشركة فرصة لتصريف موديلات 2025 الحالية دون الحاجة لتقديم خصومات سعرية ضخمة قد تضر بقيمة العلامة التجارية.

تعديل البوصلة في سوق السيارات الكهربائية لعام 2026

لا يعد قرار هيونداي حالة فردية، بل هو جزء من موجة تعديلات تجريها شركات كبرى لمواجهة الانخفاض الملحوظ في نمو قطاع السيارات الكهربائية عالميًا.

فمن خلال تخطي عام 2026، تضمن هيونداي عدم استنزاف مواردها في إنتاج طرازات قد تضطر لتخزينها، موجهةً استثماراتها نحو تحسين كفاءة البطاريات وخفض تكاليف الإنتاج.

يضمن هذا "الضبط الذكي" للشركة العودة في عام 2027 بمنتج أكثر تنافسية وقدرة على تلبية تطلعات السائقين في بيئة اقتصادية قد تكون أكثر استقرارًا.

بالنسبة للمشترين في عام 2026، ستظل خيارات هيونداي الكهربائية متاحة من خلال طرازات "أيونيك 5" و"أيونيك 6"، بينما ستكون "كونا" متاحة فقط ضمن مخزون عام 2025.

وينصح الخبراء المهتمين بهذا الطراز باقتناص الفرص السعرية المتوقعة لتصريف مخزون 2025، حيث سيتوقف التوريد الجديد لفترة مؤقتة حتى إطلاق النسخة المطورة كليًا التي ستعيد تعريف فئة السيارات الكهربائية للمبتدئين.