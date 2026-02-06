بسبب الكاف.. موعد جديد لـ مباراة بيراميدز وانبي في الدوري

أخطرت رابطة الأندية المحترفة، نادي بيراميدز بتعديل موعد مباراة الفريق أمام إنبي والمؤجلة من الجولة 12 في بطولة الدوري، والتي كان مقررا لها يوم الخميس 12 فبراير الجاري.

وتقرر تعديل موعد مباراة بيراميدز وانبي وتقديمها لمدة 24 ساعة، لتقام في الخامسة من مساء الأربعاء 11 فبراير الجاري على استاد بتروسبورت بالقاهرة.

وجاء تعديل موعد مباراة بيراميدز وانبي، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتقديم موعد مواجهة بيراميدز أمام باور ديناموز بطل زامبيا في ختام جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لتقام يوم السبت 14 فبراير الجاري على استاد الدفاع الجوي.