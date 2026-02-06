قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدام الكبار يفرض نفسه.. برشلونة وأتلتيكو وجها لوجه في طريق النهائي
أول تعليق مصري بعد استعادة تمثال ‌عمره 3500 عام من هولندا
مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح
قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد
بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية
افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور
مئات الليبيين يشاركون في تشييع جثمان سيف القذافي إلى مثواه الأخير | شاهد
تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب
زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية
قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد
مصادر: العثور على 19 رصاصة بجثة سيف الإسلام القذافي
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026
أخبار البلد

القومي للإعاقة يفتتح أول معرض للمشغولات والمنتجات اليدوية | صور

المعرض الأول لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة
المعرض الأول لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة
الديب أبوعلي

افتتحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واللواء أ.ح هشام حسني قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وعددًا من قيادات الجانبين، المعرض الأول لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بدار الدفاع الجوي في محافظة القاهرة، والذي يستمر خلال الفترة من 5 حتى 7 فبراير الجاري، يأتي ذلك ضمن خطة معارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2026، التي تأتي بالتنسيق والتعاون بين الجانبين، وضمن خطة التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة.

وقد ضم المعرض الذي شارك فيه نحو 35 عارضا من ذوي الإعاقة وأسرهم، العديد من المنتجات والمشغولات اليدوية المُصنعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة، منها الاكسسوارات والتحف والمشغولات اليدوية الجلدية والخشبية، والملابس، والتريكو، والمفروشات والتُحف والإنتيكات، فضلًا عن منتجات الخوص وأخرى مُعاد تدويرها.

وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس وقوات الدفاع الشعبي والعسكري وضعا خطة لتنفيذ نحو 24 معرضاً لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2026، من بينهم 15 معرض في القاهرة الكبرى، و 9 معارض في عدد من المحافظات الإقليمية والساحلية، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار والسائحين في الفترات الموسمية المختلفة طوال العام.

وأكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن معارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة تُعد ركيزة أساسية في الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي، وتأتي ضمن محور التمكين من المبادرة القومية للمجلس "أسرتي قوتي"، لافتة أن المجلس حرص على استكمال هذه المعارض بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري للعام الخامس على التوالي، لما حققته من نتائج واقعية ملموسة في التسويق لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتغيير نظرة المجتمع تجاههم، بأنهم أشخاص منتجين وفاعلين في الوطن، فضلًا عن تعزيز الثقة بالنفس، وتحقيق الاستقلالية لدى الشخص ذوي الإعاقة، وخفض مستوى البطالة بين هذه الفئة.

الدكتورة إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة قوات الدفاع الشعبي والعسكري هشام حسني قائد قوات الدفاع الشعبي الأشخاص ذوي الإعاقة دار الدفاع الجوي محافظة القاهرة معارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة المنتجات والمشغولات اليدوية

