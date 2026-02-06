القومي للإعاقة يفتتح أول معرض للمشغولات والمنتجات اليدوية | صور

افتتحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واللواء أ.ح هشام حسني قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وعددًا من قيادات الجانبين، المعرض الأول لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بدار الدفاع الجوي في محافظة القاهرة، والذي يستمر خلال الفترة من 5 حتى 7 فبراير الجاري، يأتي ذلك ضمن خطة معارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2026، التي تأتي بالتنسيق والتعاون بين الجانبين، وضمن خطة التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة.

وقد ضم المعرض الذي شارك فيه نحو 35 عارضا من ذوي الإعاقة وأسرهم، العديد من المنتجات والمشغولات اليدوية المُصنعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة، منها الاكسسوارات والتحف والمشغولات اليدوية الجلدية والخشبية، والملابس، والتريكو، والمفروشات والتُحف والإنتيكات، فضلًا عن منتجات الخوص وأخرى مُعاد تدويرها.

وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس وقوات الدفاع الشعبي والعسكري وضعا خطة لتنفيذ نحو 24 معرضاً لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2026، من بينهم 15 معرض في القاهرة الكبرى، و 9 معارض في عدد من المحافظات الإقليمية والساحلية، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار والسائحين في الفترات الموسمية المختلفة طوال العام.

وأكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن معارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة تُعد ركيزة أساسية في الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي، وتأتي ضمن محور التمكين من المبادرة القومية للمجلس "أسرتي قوتي"، لافتة أن المجلس حرص على استكمال هذه المعارض بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري للعام الخامس على التوالي، لما حققته من نتائج واقعية ملموسة في التسويق لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتغيير نظرة المجتمع تجاههم، بأنهم أشخاص منتجين وفاعلين في الوطن، فضلًا عن تعزيز الثقة بالنفس، وتحقيق الاستقلالية لدى الشخص ذوي الإعاقة، وخفض مستوى البطالة بين هذه الفئة.