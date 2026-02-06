افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور

تبذل الدولة المصرية، جهودا حثيثة لإعمار بيوت الله ، وتشهد تنفيذ أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة لها أو الإنشاء الجديد في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام، اللواء ماهر هاشم لافتتاح مسجد عادل بن رباح بمنطقة الحكروب بالناصرية شرق الجبل، والذي تم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم الشامل له على مساحة 783م2 ، وبتكلفة 600 ألف جنيه بالجهود الذاتية، وذلك بحضور الدكتور محمود مصطفى مدير الإدارات بمديرية الأوقاف ، والشيخ محمد على حفنى مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى ، فضلاً عن القيادات الدينية والتنفيذية.



افتتاح مساجد

وتم إلقاء خطبة الجمعة بعنوان: “الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة”، فيما قام الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، وعاطف كامل رئيس الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بإفتتاح مسجد الفرقان بالشماخية بمساحة 300 م2 ، وبتكلفة 200 ألف جنيه ، وذلك بحضور القيادات الدينية والتنفيذية .

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 69 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة منذ بداية يناير 2025 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.