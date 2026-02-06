قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسارح مهرجان أسوان الدولي تزدان بفنون الشعوب بمشاركة 6 فرق مصرية

مهرجان أسوان
مهرجان أسوان

تزينت محافظة أسوان بعروض فنية مبهجة ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثالثة عشرة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، في إطار دعم القوة الناعمة المصرية وتعزيز دور الفنون في التنشيط السياحي والتبادل الثقافي بين الشعوب.

وشهد مسرح فوزي فوزي بكورنيش أسوان باقة من الاستعراضات الفنية؛ حيث قدمت فرقة "كازينا" من كازاخستان رقصات من الفلكلور الشعبي للدولة، تلتها فرقة "وطن للفنون" الفلسطينية، والتي تأسست عام 2013 في غزة واستقرت في مصر منذ العام الماضي، وشاركت في مهرجانات "فلسطين الدولي، الرقص المعاصر، القاهرة السينمائي الدولي، الإسماعيلية الدولي". 

وقدمت الفرقة أغاني تراثية فلسطينية قديمة تضمنت اليرغول والمحجوز والفلكلور الفلسطيني ودمى فلسطيني، وتدرب الفرقة على يد مجاهد السوسي. وجاء ذلك بحضور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، ويوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان، وأمل عبد الجابر مدير عام الإدارة العامة لشئون الأكاديمية المصرية للفنون بروما بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

وفي قصر ثقافة كوم أمبو تألقت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية بمجموعة من تابلوهات البيئة الريفية، شملت "الحضره، الغزل الفلاحي، غناوي الفرح، عرب الحمول، التنورة، نغمات صعيدي، أفراح الحصاد"، والعروض من تصميم وتدريب إبراهيم عبد المقصود.

واستقبلت مكتبة الطفل والشباب بدراو عرضا فنيا لفرقة العريش للفنون الشعبية بقيادة سامح الكاشف، حيث قدمت لوحات من الفن الصحراوي والبدوي لشمال سيناء، من بينها استعراضا "الدبكة السيناوي، السامر السيناوي". وقد تأسست الفرقة عام 1975 وشاركت في عدد من المهرجانات المحلية والدولية.

وفي قصر ثقافة توشكى قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة ياسر عثمان فقرات متنوعة من الفن الشعبي السكندري، شملت "الصيادين، غزل اسكندراني، كامب شيذار، الفرح الاسكندراني". كما قدمت فرقة الجمعية الثقافية والفنية "رمضان سركيتش" من دولة مونتينيجرو، وتأسست عام 1946، عروضا تعبر عن التراث الثقافي والتقاليد الشعبية لشعوبها.

ويشارك في المهرجان ست فرق مصرية للفنون الشعبية هي: بني سويف، الأنفوشي، أسوان، كفر الشيخ، بورسعيد، العريش، إلى جانب ثماني فرق أجنبية تمثل دول: السودان، فلسطين، مونتينيجرو، لاتفيا، الهند، اليونان، كازاخستان، وتونس.

وتتواصل العروض الفنية المقدمة للجمهور في خمسة عشر موقعا ثقافيا وسياحيا بمختلف مراكز المحافظة، بما يسهم في دمج الفعاليات الثقافية بالحركة السياحية.

وتنفذ فعاليات المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي ممثلة في الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة أسوان.

ويختتم المهرجان، الذي يأتي في إطار رؤية وزارة الثقافة للتأكيد على دور الفنون كأداة للتواصل بين الشعوب، بحفل فني يقام يوم الاثنين 9 فبراير على مسرح فوزي فوزي.

محافظة أسوان مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

