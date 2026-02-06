300 شخص.. دمشق وبيروت توقعان إتفاقا لنقل السجناء السوريين إلى بلدهم

وقعت الحكومة اللبنانية اتفاقية مع سوريا لنقل السجناء المحكومين السوريين إلى بلدهم.
وأشارت الحكومة اللبنانية - بحسب تقارير إعلامية - إلى انه سيتم توقيع مع الجانب السوري في وقت لاحق اتفاقا آخر يتعلق بالموقوفين.
ومن جانبها؛ذكرت وزارة العدل السورية: رغم كل التعقيدات نعلن معالجة ملف المفقودين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون.
وقالت العدل السورية أيضا: نعمل على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملف الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي
وأضافت: حققنا اليوم خطوة مهمة على طريق العدالة من خلال معالجة أوضاع المحكومين السوريين.
وختمت الوزارة السورية: الاتفاق الحالي مع الجانب اللبناني يشمل نحو 300 محكوم.