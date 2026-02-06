الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

كشف إلاعلامي خالد الغندور ، عن سبب أستمرار إمام عاشور مع النادي الأهلي و اكتفاء النادي بعقوبته فقط بعد أزمتة الأخيرة.

وقال الغندور خلال حواره على شاشة قناة «أون سبورت»: «لو إمام عاشور كان لاعب عادي وشتم رموز النادي هل الأهلي كان جابه؟، بالتأكيد لأ، بس الأهلي جابه لإن إمام عاشور لعيب جامد، وبالتالي الأهلي سامحه عشان جامد».

يُذكر أن النادي الأهلي قد قرر توقيع عقوبة على إمام عاشور بتدريبه منفردًا لمدة أسبوعين، مع غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة أمام شبيبة القبائل ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني 1-1 بملعب الأخير، السبت الماضي في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة أفريقيا وحافظ على تصدره لقمة المجموعة بـ8 نقاط.