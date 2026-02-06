في غياب امام عاشور...التشكيل المتوقع للاهلي امام شبيبة القبائل

يستعد فريق الكرة الاول بابنادي الاهلي لمواجهة شبيبة القبائل في اطار منافسات دوري ابطال افريقيا

واستقر الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي لقاء شبيبة القبائل الجزائري بتشكيل مكون من :

- حراسة المرمي: مصطفي شوبير

- الدفاع:محمد هاني و ياسر إبراهيم وياسين مرعي ويوسف بلعمري

- الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد علي بن رمضان

- الهجوم: أشرف بن شرقي و مروان عثمان ومحمود تريزويجيه