رياضة

مطالب توروب من لاعبي الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل المقرر لها التاسعة من مساء غد بالجزائر في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا ، وسيكون مران اليوم هو الفيصل في تحديد التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته التي يسعي فيها لتحقيق الفوز او التعادل لحسم التأهل لربع نهائي البطولة .

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط يليه يانج افريكانز والجيش الملكي ب5 نقاط ثم اخيرا شبيبة القبائل بنقطتين، ويدرك لاعبو الأهلي أن مباراة الغد هي الفرصة الأخيرة بالنسبة لشبيبة القبائل للحفاظ علي آمالة الضئيله في التأهل للدور التالي ، حيث يسعي للفوز منتظرا لنتائج المنافسين، ولذا فلقد حذر الدنماركي ييس توروب المدير الفني لاعبيه من تلك المواجهة علي وجه التحديد وإنها تتطلب مجهود كبير للغاية في محاولة لتحقيق الفوز او التعادل رغم أنها ستقام علي ارض المنافس ووسط ملعبه.

ويفقد الفريق الأحمر في تلك المباراة جهود كل من إمام عاشور للإيقاف واحمد مصطفي زيزو بعد أن اثبتت الاشعة التي خضع لها لوجود شد قوي من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية والتي يحتاج الي فترة لن تقل عن اسبوعين وقد تصل الي ثلاثة اسابيع للتعافي بمعني انها سيغيب لفترة عن مباريات الفريق الأحمر.

وسيعول الدنماركي ييس توروب المدير الفني علي تشكيلة ثاتبه ولكن مع تواجد مصطفي شوبير كحارس مرمي في ظل سياسة الدور التي يقوم بتطبيقها في الفترة الأخيرة ، وكان الفريق الأحمر قد خاض مرانه الاخير باستاد التتش صباح أمس قبل أن يعلن ييس توروب القائمة التي غادرت علي متن طائرة خاصة في بعثة ترأسها محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة والتي أستقلت حافلة بعد الوصول للجزائر نحو مدينة تيزي اوزو والتي تبعد عن العاصمة قرابة 120 كيلو.


 

