لماذا قررت التعليم استمرار التقييمات في الترم الثاني رغم الشكاوى؟| تربوي يحسم الجدل

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، عن أسباب قرار وزارة التربية والتعليم الصادر بشأن عدم إلغاء التقييمات الأسبوعية أو الشهرية في الترم الثاني 2026 لطلاب صفوف النقل في المدارس ، على الرغم من شكاوى البعض من فكرة التقييمات المستمرة

حيث قال الدكتور تامر شوقي في بيان له ، إن قرار وزارة التربية والتعليم بإستمرار التقييمات لطلاب صفوف النقل في الترم الثاني 2026 يأتي نتيجة عدة أسباب منها:

الحرص على تحقيق الإستقرار في العملية التعليمية، وتجنب إحداث ارتباك في منتصف العام الدراسي.

وجود قناعة لدى الوزارة بأن فكرة التقييمات المستمرة هي فكرة جيدة من الناحية التربوية، وأن الإشكاليات القائمة ترتبط بآليات التطبيق وليس بالفكرة.

التخوف من أن يؤدي إلغاء التقييمات إلى زيادة نسب غياب الطلاب عن المدارس، وكذلك تراجع التزام عدد كبير من الطلاب بمتابعة دروسه أولًا بأول.

السعي إلى تحقيق التماثل والتكافؤ في عمليتي التقييم ومنح الدرجات بين الفصلين الدراسيين، إذ لا يصح أن يُطبق في أحد الفصلين نظام تقييم ودرجات معين، بينما يُطبق في الفصل الآخر نظام مختلف.

أن القرارات المنظمة للعملية التعليمية تصدر لتنظيم الدراسة على مدار عام دراسي كامل، ولا يجوز تعديلها في الفصل الدراسي الثاني ما دامت لا توجد ظروف قهرية تستدعي ذلك، مثل انتشار الأوبئة أو وقوع الكوارث الطبيعية – لا قدّر الله.

أن شكاوى البعض، سواء كانوا قلة أو كثرة، من الطلاب أو أولياء الأمور أو المعلمين بشأن نظام التقييمات، لا تعني بالضرورة من وجهة نظر الوزارة شكاوى الجميع، ولا يمكن تعديل قرار منظم للدراسة بناءا على شكاوى جزئية، خاصة في ظل غياب دراسات ميدانية موثقة توضح حجم تلك الشكاوى وأسبابها والفئات المتضررة منها.

أن تقييم جدوى أي قرار منظم للعملية التعليمية يتم بعد انتهاء العام الدراسي بالكامل، وليس في منتصفه، حتى تتوافر صورة شاملة عن آثاره ونتائجه.

إلغاء التقييمات المستمرة يعني العودة إلى نظام منح الدرجات على امتحان واحد بما يضر بأغلب الطلاب

وأخيراً قال الدكتور تامر شوقي : في كل الأحوال لا بد من أن تفحص الوزارة مسببات الشكاوى من التقييمات والعمل على حلها بما يحقق أهداف التقييمات المستمرة