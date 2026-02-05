التعليم: عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 84 يوماً والتقييمات مستمرة بالمدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر بدء الفصل الدراسي الثاني 2026 في المدارس من السبت القادم الموافق 7 فبراير 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2026 سوف يبلغ 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استمرار عقد التقييمات في الفصل الدراسي الثاني دون إلغاء ، مشددة على صدور تعليمات رسمية لجميع المدارس بضرورة أن تعكس درجات التقييمات ودفاتر الدرجات المستوى الحقيقي للطلاب.

قرارات عاجلة من وزير التربية والتعليم

ومن جانبه .. كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدر قرارات عاجلة تلتزم المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بتنفيذها في الترم الثاني 2026 المقرر انطلاقه من السبت القادم ، وتمثلت هذه القرارات فيما يلي :