التعليم: عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 84 يوماً والتقييمات مستمرة بالمدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر بدء الفصل الدراسي الثاني 2026 في المدارس من السبت القادم الموافق 7 فبراير 2026
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2026 سوف يبلغ 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استمرار عقد التقييمات في الفصل الدراسي الثاني دون إلغاء ، مشددة على صدور تعليمات رسمية لجميع المدارس بضرورة أن تعكس درجات التقييمات ودفاتر الدرجات المستوى الحقيقي للطلاب.
قرارات عاجلة من وزير التربية والتعليم
ومن جانبه .. كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدر قرارات عاجلة تلتزم المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بتنفيذها في الترم الثاني 2026 المقرر انطلاقه من السبت القادم ، وتمثلت هذه القرارات فيما يلي :
- انتظام عملية استلام الطلاب الكتب الدراسية وضمان وصولها لهم دون أي تأخير من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني.
- متابعة نسب حضور الطلاب والتأكيد على الالتزام بالحضور المنتظم
- قيام مديري المديريات التعليمية بالمتابعة الدقيقة لعملية تقييم الطلاب داخل المدارس
- الحفاظ على هيبة المعلم والمدرسة
- ضمان انضباط العملية التعليمية بما يحقق بيئة تعليمية جادة
- تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم وحسم ودون أي تهاون.
- تهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب
- الحفاظ على نظافة المدارس والفصول
- معالجة أي ملاحظات تتعلق بالسلامة داخل المدرسة بشكل فوري
- التوسع في أعمال التشجير داخل المدارس
- تنفيذ أعمال الدهانات داخل المدارس، مع متابعة حالتها وصيانتها بما يضمن الحفاظ على مستوى لائق للمدارس
- مواصلة المتابعة الدورية للمدارس الدولية وتنفيذ زيارات متابعة ميدانية مستمرة، والتأكد من التزامها بتدريس مواد الهوية الوطنية ومراجعة كافة الاجراءات التي وجهت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لضمان سلامة الطلاب