روسيا تعلن اعتراض وتدمير 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
الدفعة الرابعة من العائدين لقطاع غزة تصل إلى معبر رفح من الجانب المصري
التعليم: عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 84 يوماً والتقييمات مستمرة بالمدارس
«منتجي الدواجن» يحذر: ارتفاع أسعار البط 100% قبل رمضان بأسبوع
وزير الخارجية الإيراني: الترويكا الأوروبية أقصت نفسها من مسار المفاوضات النووية
اليوم.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية وتسليمها للمدارس الأحد
نائب ترامب: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النووية
ديمتري دلياني: تدمير النظام الصحي في غزة ركيزة أساسية للإبادة الإسرائيلية
سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس
رسمياً.. إنتهاء إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس اليوم وعودة الدراسة السبت
ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»
البيت الأبيض: ترامب سيصدر بياناً مساء الخميس
أخبار البلد

التعليم: عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 84 يوماً والتقييمات مستمرة بالمدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر بدء الفصل الدراسي الثاني 2026 في المدارس من السبت القادم الموافق 7 فبراير 2026 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2026 سوف يبلغ 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استمرار عقد التقييمات في الفصل الدراسي الثاني دون إلغاء ، مشددة على صدور تعليمات رسمية لجميع المدارس بضرورة أن تعكس درجات التقييمات ودفاتر الدرجات المستوى الحقيقي للطلاب.

قرارات عاجلة من وزير التربية والتعليم 

ومن جانبه .. كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدر قرارات عاجلة تلتزم المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بتنفيذها في الترم الثاني 2026 المقرر انطلاقه من السبت القادم ، وتمثلت هذه القرارات فيما يلي :

  • انتظام عملية استلام الطلاب الكتب الدراسية وضمان وصولها لهم دون أي تأخير من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني.
  • متابعة نسب حضور الطلاب والتأكيد على الالتزام بالحضور المنتظم
  • قيام مديري المديريات التعليمية بالمتابعة الدقيقة لعملية تقييم الطلاب داخل المدارس
  • ضرورة أن تعكس درجات التقييمات ودفاتر الدرجات المستوى الحقيقي للطلاب.
  •  الحفاظ على هيبة المعلم والمدرسة
  • ضمان انضباط العملية التعليمية بما يحقق بيئة تعليمية جادة
  •  تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم وحسم ودون أي تهاون.
  • تهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب
  •  الحفاظ على نظافة المدارس والفصول
  • معالجة أي ملاحظات تتعلق بالسلامة داخل المدرسة بشكل فوري
  • التوسع في أعمال التشجير داخل المدارس
  • تنفيذ أعمال الدهانات داخل المدارس، مع متابعة حالتها وصيانتها بما يضمن الحفاظ على مستوى لائق للمدارس
  •  مواصلة المتابعة الدورية للمدارس  الدولية وتنفيذ زيارات متابعة ميدانية مستمرة، والتأكد من التزامها بتدريس مواد الهوية الوطنية ومراجعة كافة الاجراءات التي وجهت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لضمان سلامة الطلاب
وزارة التربية والتعليم التعليم الفني التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني 2026 في المدارس

