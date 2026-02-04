بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم

تراجعت أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية، إذ سجل عيار 21 الأكثر شيوعا الآن نحو 6710 جنيها مقابل 6800 جنيه مستهل التعاملات، بانخفاض 90 جنيها.

وعالميا تراجع سعر أوقية الذهب عالميا بقيمة 62 دولارا، مسجلا الآن 4928 دولار .

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7670 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7590 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6710 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6640 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5750 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5690 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4475 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4425 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3835 جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3735 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 53680 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 53120 جنيها.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 238520 جنيهاً.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 236030 جنيها.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي4928 دولارا.