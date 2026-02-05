مصر تقود الطريق للمرحلة الثانية من هدنة غزة.. تحركات حاسمة ودعم دولي متصاعد

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إن التحركات الأخيرة التي شملت دخول سيارات الإسعاف المصرية عبر معبر رفح تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية للمرحلة الثانية من اتفاق الهدنة في غزة.

نجاح المرحلة الثانية

وأوضح دولة، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الخطوات تعكس إصرار مصر على استثمار كل لحظة ممكنة لضمان نجاح المرحلة الثانية واستكمالها بكامل تفاصيلها، مشددًا على أن القاهرة لا تبخل بأي جهد، سواء على المستوى الوطني أو من خلال التنسيق مع الوسطاء والشركاء الدوليين، لإنجاح الاتفاق.

بدء إعادة الإعمار والتعافي

وأشار إلى أن أهمية المرحلة الثانية لا تقتصر على استكمال الإجراءات السياسية فحسب، بل تمتد لتشمل إنقاذ المرضى والمصابين في قطاع غزة، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتهيئة الأجواء لبدء إعادة الإعمار والتعافي المبكر.

إرادة مصرية وعربية ودولية

وأكد المتحدث باسم حركة فتح أن محاولات حكومة بنيامين نتنياهو لإفشال الاتفاق تصطدم بإرادة مصرية وعربية ودولية متنامية، لافتًا إلى أن الدعم الأمريكي لمراحل الخطة يعزز من فرص نجاح المرحلة الثانية وتحقيق أهدافها الإنسانية والسياسية.