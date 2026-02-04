وصول دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى الجانب المصري من معبر رفح

وصلت دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى الجانب المصري من معبر رفح استعدادا لدخول قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن حركة العائدين الفلسطينيين مستمرة مع وصول الدفعة الثالثة من المسافرين، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الرسمية على الجانب المصري.

وأشار كمال إلى أن سيارات الإسعاف الفلسطينية جاهزة لنقل الحالات الحرجة والمصابين، فيما يستقبلهم الطاقم الطبي المصري عند الوصول، ونقلهم إلى مناطق الحجر الصحي لتقديم الرعاية وتحديد من يحتاج لتدخل جراحي عاجل.